Când ar putea fi desemnat prezidențiabilul PNL

Deputatul PNL Ludovic Orban, ales sâmbătă noapte vicepreședinte al partidului, afirmă că desemnarea candidatului PNL la prezidenţiale se va face în două-trei săptămâni, în baza sondajelor de opinie, în cadrul Delegaţiei Permanente. "Pentru PNL este bine că are doi candidaţi la preşedinţie. Într-un termen de două-trei săptămâni, în baza unor cercetări sociologice serioase şi în mod evident în baza deciziei Delegaţiei Permanente vom stabili cine este candidatul PNL la funcţia de preşedinte al României", a afirmat Orban, care s-a declarat în același timp surprins de anunțul lui Antonescu privind disponibilitatea sa de a candida la alegerile prezidenţiale, după ce recent a anunţat că se retrage din cursă. Ludovic Orban a mai afirmat că în această perioadă atât Crin Antonescu, cât şi Klaus Iohannis îşi vor prezenta în spaţiul public ofertele pentru prezidenţiale, vicepreședintele PNL fiind convins că Iohannis are prima șansă. "Eu mi-am prezentat poziţia foarte clar, eu deja am văzut foarte multe evaluări şi cercetări sociologice şi pentru mine este evident faptul că astăzi Klaus Iohannis are prima şansă la funcţia de preşedinte al României", a apreciat Orban sâmbătă.