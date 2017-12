Candidații PNL la locale, verificați de omul lui Băsescu, pe banii americanilor

06:05:30 / 08 Decembrie 2015

Liberabiatii, de la "dezincriminarea bancrutei frauduloase, la impunerea Fuhrerului SSmito-sorosist

" celor de la PNL li se solicită să nu fi dat declarații sau să nu fi avut atitudini rasiste, șovine, xenofobe sau discriminatorii constatate." --- Motto: "Tara minora, tara de secaturi"(Octavian Goga, Poetul Patimirii Romanilor). In 1997 Rromarlania a intrat in ghearele CDR-ului si Iudeo-SSmitului schizofrenic Pataievici(Constantinescu). Prima masura luata de "guvernul" mesianic tzakanisto-liberabiat a fost dezincrimnarea bancrutei frauduloase, si a apartinut unui dement sasait pe nume Viorel Stoikk, Bulgar rromarlanizat la origine, sinistru la antijustitie in acel timp. Asa au intrat ALOGENII ce conduc haita liberabiata in cursa satanica de DISTRUGERE a fostei Romanii. Dupa 19 ani, vedem, liberabiatii au dat LOVITURA de gratiei Rromarlaniei - au impus un Fuhrer SSmito-sorosist ce si'a tras primul antiguvern cu ADEVARAT ANTINATIONAL!! Ce gluma proasta paragraful copiat din articol! Pai, oameni buni, liberabiatii sunt anti-Romani viscerali! Liderabiatii de la varful haitei sunt ALOGENI ce'i urasc pe Romani cu o furie animalica! Cel mai vicios a fost Paturiciu, Greco-Tziganul care a vandut parte din Tara, musulmanilor FUNDAMENTALISTI, dar banii i'a pierdut de "bun" kkapIUDAlist ce'a fost. Noroc ca Dumnezeu l'a trimis in iad la timp, altfel, el ar fi fost Fuhrer acum, si ar fi VANDUT toata Tara, musulmanilor. Legat de paranoicul Paturiciu, trebuie sa aflati ca "arhitectul" a fost folosit de Securitate pe relatia cu tarile arabe din Golf, d'aia a fost innebunit dupa musulmani. De Katzaoanca fudula ce sa mai comentam! Doamna Piggy, "intelectuala" bashitlerista ce i'a TERORIZAT pe Rromarlani prin intermediul tembeliziunii, a ajuns de rasul curcilor. Auzi, sa primeasca 'ia', intelectuala ADA-ista, mita de la Amerikknari. Pai ce, Schwartz(Soros) e Amerikknar! 'iel' ii ales-bulesul lu' YHWH, care YHWH ii invata pe 'credinciumaciosii' lui sa IA de la cel SARAC si ceea ce nu are, si sa dea la...bokkt! In tomberonul istoriei negre cu Liberabiatii! Daca ei cred ca se "romanizeaza" acum, cu fuduli-pretentiosi precum puradelul Prd-oiu(Curea, de la popou, in slavona), kamaradul Ciocanitoarei Woodry, se insala - liberabiatii au ranit cel mai mult boborul! Mai mult decat jiganimea pesedista!! Vasile Blaga e corcitura/half breed. Mama e Maghara si nevasta la fel. In Kustendge, stim, lideri liberabiati sunt...Greco-Tzigani fosti legionari. Viorel Stoikk a fost crescut de o matusa. Tatal lui a fost PISTOLAR legionar! La mai mare!