Candidatura lui Platini la președinția FIFA nu va fi examinată cât timp acesta este suspendat

Candidatura francezului Michel Platini la președinția FIFA nu va fi examinată de comisia electorală a forului mondial pe durata suspendării sale de 90 de zile, pronunțată pe 8 octombrie, a anunțat FIFA într-un comunicat dat publicității marți. Dacă această suspendare va fi ridicată sau va expira (în prima săptămână a lunii ianuarie, în cazul lui Platini) înaintea datei alegerilor, care a fost menținută pentru 26 februarie, comisia electorală „va lua decizia la momentul respectiv”, a anunțat președintele acestei comisii, Domenico Scala.

Michel Platini, președinte al UEFA din 2007, care aspiră la președinția FIFA începând de anul viitor, a fost suspendat pentru 90 de zile de Comisia de Etică a FIFA, împreună cu actualul conducător al federației internaționale, Sepp Blatter, și cu secretarul general al forului fotbalistic mondial, Jerome Valcke. Blatter face obiectul unei proceduri penale în Elveția pentru faptul că i-a plătit 2 milioane de franci elvețieni (1,8 milioane euro) lui Platini, care a activat o perioadă în calitate de consilier al elvețianului. Șeful FIFA mai este acuzat că a vândut mult sub prețul pieței drepturile TV pentru Mondialele din 2010 și 2014 Confederației din Caraibe, în 2005.

PLATINI ADMITE CĂ A EXISTAT DOAR O ÎNȚELEGERE VERBALĂ CU BLATTER PENTRU SUMA RESPECTIVĂ

Platini a declarat într-un interviu pentru „Le Monde“ că, deși nu a existat un contract scris, a avut o înțelegere ca între cavaleri cu Joseph Blatter privind suma de 2 milioane franci elvețieni primită pentru serviciile de consultanță oferite președintelui FIFA între 1999 și 2002, precizând că asemenea contracte verbale sunt acceptate de legea elvețiană. „A fost o procedură ca de la bărbat la bărbat. Urma să devină președinte al FIFA. Aveam încredere. Am aflat apoi că, în dreptul elvețian, un contract verbal are aceeași valoare ca un contract scris”, a spus Platini.

Francezul a descris și negocierile pentru serviciile sale de consilier. „Cât vrei?, m-a întrebat Blatter. Am răspuns: Un milion. Un milion de ce? De ce vrei tu, ruble, lire sau dolari. La acea vreme, euro nu exista. El a răspuns: OK, un milion de franci elvețieni pe an”, a povestit Platini în interviul respectiv.

El a precizat că l-a ajutat pe Blatter în procesul de reformare a programului competițional internațional și în proiectul de susținere a federațiilor sărace, călătorind cu el la diverse acțiuni pe timpul mandatului de patru ani. Blatter nu a vrut să-i plătească întreaga sumă francezului, în condițiile în care secretarul general câștiga 300.000 de franci elvețieni pe an, și s-a convenit asupra unui salariu anual de 300.000 de franci elvețieni, iar balanța să se încheie mai târziu, ceea ce s-a întâmplat abia în 2011. Șeful finanțelor de la FIFA i-a solicitat lui Platini o chitanță privind banii datorați de Blatter, care s-a conformat și astfel înțelegerea a ieșit la iveală în cel mai nepotrivit moment pentru șeful UEFA, angajat în campania alegerilor la președinția FIFA. „Nu mai știu dacă am fost plătit cu 300.000 de franci elvețieni, eu mă gândeam că erau 500.000 și ei îmi datorau 500.000 pe patru ani, așa că am trimis o chitanță pentru două milioane de franci elvețieni”, a afirmat Platini, care a pierdut susținerea unor federații puternice, chiar dacă UEFA s-a declarat solidară cu demersul președintelui său de a-și proba nevinovăția la TAS.

Pe lângă francez, pentru alegerile din 26 februarie 2016 și-au mai depus candidatura prinţul Ali bin Al Hussein al Iordaniei și sud-coreeanul Chung Mong-joon, vicepreşedintele Confederaţiei asiatice.

