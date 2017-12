Capello pariază pe Germania şi Spania

Fostul selecţioner al Angliei, Fabio Capello, care a demisionat de pe banca tehnică a reprezentativei Albionului înaintea turneului final al EURO 2012, în urma scandalului creat de retragerea banderolei de căpitan de la John Terry, consideră că principalele favorite la titlu sunt Spania şi Germania. “Spania şi Germania sunt cele două echipe care vor atinge finala, şi nu pot să uit de Italia sau Anglia. Sunt italian, dar am lucrat patru ani în Anglia şi nu este uşor de uitat acea perioadă. De aceea cred că voi fi cu inima împărţită la sfertul de finală dintre cele două, a declarat Capello, aflat la Bogota cu ocazia “Bătăliei stelelor”, meciul care îi opune pe “Prietenii lui Messi” unei selecţionate a “Restului lumii”, condusă de tehnicianul italian. “Germania este o echipă care are un spirit incredibil şi multă forţă, în timp ce Spania consider că este formaţia care joacă cel mai bun fotbal, deşi îi lipseşte ceva în ofensivă, un jucător precum Lionel Messi. În general, cred că cele două echipe sunt superioare celorlalte”, a adăugat Capello.