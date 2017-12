Cardul de sănătate, zeci de ore de blocaj

00:14:34 / 01 Februarie 2017

...

Tot nu credeti ca actele cu cip si cod de bare sunt ca va tina sub control, ca pe niste sclavi? Asta vor masonii din guvern, sa nu maraiti. Plus ca actele astea sunt viitoarele semne ale fiarei, care vor fi implantate in corp, ceea ce in unele tari se intampla.