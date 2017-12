Cariera militară, un viitor asigurat

Ofertă: cazare, îmbrăcăminte, studii de specializare, un servici. Este promisiunea pe care Ministerul Apărării o face tuturor celor care doresc o carieră militară. Singurul lucru pe care doritorii îl au de făcut este să urmeze cursurile unei instituţii militare. “Am intensificat promovarea profesiei militare în rîndul elevilor din anii terminali pentru ca cei interesaţi să ştie care este oferta Ministerului Apărării şi care sînt instituţiile militare de învăţămînt care scot locurile la concurs”, a declarat plt. maj. Daniel Vasile Bîgu, din cadrul Centrului Militar Zonal. De aceea, sîmbătă, la Cercul Militar Constanţa, a fost organizată o întîlnire între reprezentanţii Armatei şi elevi de la diferite licee din Constanţa şi din judeţ. “Au venit elevi de la Colegiul Eminescu, de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza, de la Liceul Traian, de la Lucian Blaga şi opt elevi de la Liceul Teoretic Negru Vodă. Au părut interesaţi de cariera militară. Pentru a le putea arăta mai bine ce înseamnă viaţa militară, le-am prezentat şi o serie de filmuleţe realizate pe temele diferitelor aplicaţii militare. De asemenea, aici există şi o expoziţie de carte şi de fotografii despre viaţa în cadrul armatei”, a delarat Cristian Soare, referent al Cercului Militar. Chiar dacă se spune că armata este un mediu specific bărbaţilor, foarte multe fete s-au arătat interesate de cariera militară. “Chiar dacă abia am intrat în clasa a IX-a, vreau să ştiu foarte bine care sînt ofertele diferitelor instituţii de învăţămînt superior pentru ca la finalul liceului să fac alegerea corectă în ceea ce priveşte viitorul meu. Pînă acum nu m-am gîndit la posibilitatea de a face parte din armată, însă mă gîndesc serios la acest lucru. Cred că uniforma este foarte frumoasă şi oferă o anumită prestanţă celui care o poartă. Dar, mai presus de acest lucru, pot face ceva pentru ţara mea. Unii o blamează, însă eu vreau să o apăr. Cred că mi-ar plăcea să fiu ofiţer de relaţii publice”, a spus Corina Murat, elevă în clasa a IX-a, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa. Dosarele celor care doresc să urmeze cursurile unei instituţii militare de învăţămînt se primesc de luni pînă vineri, în intervalul orar 8.00 - 16.00, la sediul Centrului Militar Zonal. Termenul final de depunere este 15 iunie. Totuşi, drumul pentru a deveni ofiţer nu este chiar atît de simplu. Viitorii studenţi trebuie să treacă cu bine peste o etapă eliminatorie care constă într-o probă fizică şi un test psihologic. Proba sportivă constă în parcurgerea unui traseu utilitar aplicativ şi alergare de rezistenţă de 2.000 de metri. Această probă este la fel şi pentru fete. Oferta Ministerului Apărării este vastă şi cuprinde numeroase instituţii de învăţămînt. “112 locuri, dintre care 29 pentru fete au fost scoase la concurs de Academia Forţelor Terestre de la Sibiu, Academia Navală “Mircea cel Bătrîn” are 40 de locuri, dintre care 4 pentru fete. Academia Forţelor Aeriene de la Braşov îşi deschide porţile pentru 55 de studenţi dintre care 5 vor fi fete, iar Academia Tehnică Militară din Bucureşti are 115 locuri dintre care 8 sînt pentru fete. Institutul Medico-Militar scoate la concurs 10 locuri şi pentru fete şi pentru băieţi. De asemenea, pe lista de instituţii militare de învăţămînt se află şi Şcoli Postliceale. De exemplu, Şcoala de Maiştri a Forţelor Navale scoate la concurs 38 de locuri, dintre care 4 pentru fete, Şcoala de Maiştri a Forţelor Aeriene de la Bobocu, 25 de locuri, dintre care 9 pentru fete, iar Şcoala de Maiştri a Forţelor Terestre de la Piteşti, 29 de locuri, dintre care 3 pentru fete”, a declarat plt. maj. Daniel Vasile Bîgu. Toţi candidaţii vor susţine o probă obligatorie la limba engleză. Admiterea pentru instituţiile de învăţămînt superior este în iulie, iar cea pentru şcolile de maiştri, în august.