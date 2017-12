Cât de tare a afectat seceta culturile agricole

Dificultățile din agricultură se perpetuează de la un an la altul, în condițiile în care vorbim în permanenţă de secetă. Unul dintre cei mai mari producători şi exportatori de cereale, Mihail Anghel, spune că trăim într-o ţară în care apa se scurge pe Valea Sâmbetei degeaba. ”Într-o ţară cu un nivel hidrografic ridicat, cu Dunărea care ne curge la picioare, în fiecare an vorbim de lipsă de apă şi de diminuare a producţiei din cauza secetei”, a spus Mihai Anghel. Cu toate acestea, producția de grâu se pare că va fi mai mare decât anul trecut. Reamintim că, recent, Ministerul Agriculturii a anunţat că anul acesta producţia de grâu a crescut cu 7% faţă de 2015, fiind pentru prima dată când producţia medie la hectar va depăşi 4 tone, cel mai bun rezultat din ultimii zece ani. Traderii se aşteaptă şi ei la afaceri substanţiale ca urmare a anului agricol bun, deşi seceta din ultimele luni a compromis cultura de porumb și parţial floarea-soarelui. ”A fost producţie-record atât pentru rapiţă, cât şi pentru grâu, la floarea-soarelui producţia nu va ajunge la nivelul record din anul 2014, când am făcut vreo 11 mil. tone, din cauza secetei din ultimele două luni. Sunt diminuări de cantităţi la floarea-soarelui şi la porumb. La porumb am pierdut cam 2-3 tone pe hectar din cauza secetei, iar la floarea-soarelui între 500 kg şi o tonă", a declarat Anghel.