„Cavalerii” Constanţei, decoraţi de statul român

09:52:32 / 20 Februarie 2014

FOARTE BINE !

Oameni, care prin profesionalismul lor, de-a lungul anilor, ne-a incintat si ne-a adus bucurie. Este placut, sa afli de astfel de evenimente : fast, discursuri, flori, felicitari, bucurie, si lume buna. Tot ieri, ca un revers al medaliei, am fost cu nepotii, la "Teatrul de papusi". Speram sa intinlesc celebrele marionete, actorii de exceptie, acel act de cultura, care mi-a incintat copilaria mea, dar si a copiilor mei. Pe scena, s-a derulat o piesa pentru adulti, numita "Alba ca zapada", in timp ce toata sala era plina, numai cu copii de gradinita. Intreaga piesa, este dominata de groaza." Mama vitrega", ca si cum ar fi pe scena unui teatru national, interpreteaza cu un patos exagerat rautatea, considerind ca tipetele sale, va ingrozi si mai tare copii, ceea ce si reuseste. La un moment dat, le spune copiilor, asa complice: "stiti voi ce inseamna lucrul manual" (sic!). "Printul", ca si cind monarhia trebuie sa cada in derizoriu, se poarta ca un tembel, tavalindu-se pe jos in cutarea perucii. Apare o scena a mortii, cu decor si sonor de groaza. Vine si priveghiul, Albei ca zapada, in care piticii tipa, se tingue, minute in sir, timp in care copii din sala sunt incremeniti, iar altii chiar pling. Noroc ca vine povestitorul, si zbiara la copii: "Gata cu plinsu !". " Alba ca zapada", aproape ca nu exista, iese in evidenta rochia, care rivalizeaza cu cea a " Cenuseresei." Sper, ca cei care se ocupa de cultura constanteana, dar mai ales "Cavalerii", sa vada ce primesc si de cei de la gradinita, care nu merita atita groaza, vizazi de cea mai frumoasa poveste din copilaia lor. Daca, ma gindesc bine, pentru ei, este FOARTE RAU !.