Colesterolul este o substanță care ajută organismul în multe feluri. Este un element constitutiv al membranelor celulare. De asemenea, ajută organismul să creeze bilă, hormoni și vitamina D. Avem nevoie de colesterol, dar o cantitate prea mare de colesterol în sânge poate crește riscul de boli de inimă. Așadar, în acest articol îți spunemce este colesterolul și care sunt valorile normale ale acestuia.



Ce este colesterolul?

Colesterolul este un tip de lipide care are un rol important în organism. Lipidele sunt substanțe care nu se dizolvă în apă. Acestea ajung, prin intermediul sângelui, în diferite părți ale corpului.Ficatul produce suficient colesterol pentru a susține nevoile organismului, numai că la acesta se adaugă colesterolul suplimentar din alimentele consumate. Corpul are un sistem prin intermediul căruia poate scăpa de excesul de colesterol. Dar, uneori, acest sistem nu funcționează optim, sau devine supraîncărcat. Așa apare surplusul de colesterol care circulă în sânge, dar și eventualele probleme de sănătate.

Care este funcția colesterolului?

Colesterolul are multe funcții importante precum:

ajută membranelor celulare să formeze straturi protectoare. Aceste straturi controlează ceea ce poate intra sau ieși din celulă.

ajută ficatul să producă bilă. Aceasta ajută la digerarea alimentelor.

susține producția de anumiți hormoni (inclusiv hormonii sexuali) și de vitamina D.

Prea mult colesterol în organism poate cauza probleme. Persoanele cu un nivel ridicat de colesterol (hiperlipidemie) sau cu un raport anormal al lipidelor (dislipidemie) se confruntă cu un risc mai mare de boală coronariană.

Unde se găsește colesterolul în corp?

Molecule de colesterol se găsesc în toate celulele din corp, deși suntem familiarizați cu colesterolul din sânge.Colesterolul are o compoziție chimică ce îl împiedică să călătorească singur prin fluxul sanguin, el trebuie să fie atașat de alte molecule. Așadar, face echipă cu proteinele și cu un alt tip de lipide numite trigliceride. Aceste molecule se unesc pentru a forma o particulă numită lipoproteină.

Ce sunt lipoproteinele?

O lipoproteină este o combinație de lipide și proteine care este capabilă să călătorească prin sânge. Lipoproteinele sunt asemenea unor bărcuțe care călătoresc de la un oraș la altul. Alte bărci livrează alimente și provizii, iar altele adună gunoiul și îl transportă.În interiorul corpului, sunt lipoproteine care livrează colesterolul către țesuturile corpului, iar acest colesterol este important pentru ca organismul să funcționeze optim. O cantitate prea mare de colesterol însă este dăunătoare pentru sănătate. Este vorba despre colesterol LDL și colesterol HDL, cele două tipuri principale de colesterol. Dar există și alte tipuri.

Care sunt diferitele tipuri de colesterol?

Ce este colesterolul LDL?

Colesterolul LDL (colesterolul rău) se referă la lipoproteinele cu densitate scăzută. Aceste particule sunt alcătuite în cea mai mare parte din colesterol, pe care îl livrează către celulele corpului.Colesterolul LDL se exprimă printr-o valoare care trebuie să fie cât mai scăzută. Pentru majoritatea adulților, asta înseamnă că trebuie menținut sub 100 mg/dl. Dacă o persoană are antecedente de ateroscleroză, ar trebui să mențină colesterolul LDL sub 70 mg/dL.

Ce este colesterolul HDL?

Colesterolul HDL se referă la lipoproteinele de înaltă densitate. Aceste lipoproteine sunt alcătuite în cea mai mare parte din proteine. HDL este colesterolul bun, deoarece ia colesterolul suplimentar din fluxul sanguin și îl transportă la ficat. Ficatul dumneavoastră apoi colesterolul și scapă de el. Colesterolul HDL este exprimat printr-o valoare care trebuie menținută ridicată. Bărbații ar trebui să aibă un HDL de cel puțin 40 mg/dL. Femeile ar trebui să aibă un HDL de cel puțin 50 mg/dL.Un HDL de peste 60 este ideal pentru toți adulții și poate reduce riscul de boli de inimă.

Ce este colesterolul VLDL?

Colesterolul VLDL se referă la lipoproteinele cu densitate foarte mică. VLDL-urile transportă trigliceride și colesterol, iar conținutul lor de proteine este scăzut. La fel ca LDL-urile, sunt rele deoarece pot contribui la acumularea de plăci în arterele dumneavoastră.

Ce factori afectează nivelul colesterolului?

Sunt mai mulți factori care pot afecta nivelul colesterolului, precum:

vârsta: pe măsura înaintării în vârstă, nivelul colesterolului crește.

dieta: grăsimile saturate și grăsimile trans din alimentele pe care le consumi cresc nivelul LDL.

exercițiul fizic: exercițiile fizice regulate pot crește HDL. Se recomandă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în cele mai multe zile ale săptămânii.

ereditatea: genele determină parțial cât de mult colesterol produce organismul. Colesterolul ridicat în sânge poate fi ereditar.

sexul: înainte de menopauză, persoanele de sex femini au, de obicei, niveluri mai scăzute de colesterol total decât persoanele de sex masculin de aceeași vârstă. Dar, după menopauză, nivelul LDL tinde să crească, iar HDL-ul poate scădea.

Dacă colesterolul este ridicat, medicul va recomanda un tratament. Opțiunile de tratament includ:

modificări ale dietei;

modificări ale stilului de viață;

medicamente (cum ar fi statinele);

pentru mulți pacienți, o combinație a acestor metode este cea mai utilă.

Așadar, colesterolul este o lipidă care îndeplinește sarcini importante în corp. Ai nevoie de colesterol pentru a supraviețui. Dar prea mult colesterol în sânge poate fi periculos pentru sănătate. De aceea, este important să verifici colesterolul și să discuți cu medicul despre valorile colesterolului.

