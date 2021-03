Ce reacții au avut constănțenii la întrebarea primarului Vergil Chițac despre parcările din Constanța

Vergil Chiţac i-a întrebat pe constănţeni, pe pagina sa de facebook, ce anume își doresc: un oraş în care spaţiul public să fie folosit pentru plimbare sau unul care lasă impresia unui târg auto permanent:

Primarul a subliniat că numărul mașinilor îl depășește cu mult pe cel al parcărilor și că una din variante ar fi reducerea numărului de mașini.

Suntem în situația în care avem 150 de mii de mașini și 30 mii de locuri de parcare. Ca sa echilibrăm balanța e nevoie să construim parcări noi, dar și să reducem numărul de mașini. Dacă numărul de mașini va continua să crească, nu vom reuși vreodată să corectăm acest dezechilibru. Vă rog să vă gândiți cât teren, câți bani și cât timp am consuma dacă am alege să acoperim toată nevoia de locuri de parcare. Și până la urma care ar fi rezultatul? Un oraș plin de parcări, plin de mașini? Asta ne dorim?

Răspunsurile nu au întărziat să apară.

Mai jos, o parte din cele mai apreciate și interesante reacții:

Unde sunt locurile de parcare promise in campania electorala? V-ati vazut cu sacii in caruță si acum alegeti varianta cea mai ieftina si simplă: mariti pretul parcarilor in loc sa construiți, asa cum ati promis!