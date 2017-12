Ce să vezi? A venit rândul locotenenților lui Băsescu la DNA…

Fost consilier prezidenţial al lui Traian Băsescu, Răzvan Murgeanu a intrat marți în sediul Direcției Naționale Anticorupție și nu a mai ieșit decât miercuri dimineață pentru a fi mutat în Beciul Domnesc. Motivul? A fost reținut pentru 24 de ore de către procurori, într-un dosar în care este suspect de trafic de influență, dare de mită şi instigare la infracțiunea de spălare a banilor. În acelaşi dosar a mai fost reţinută şi Gabriela Simion-Gângoe, "practician în insolvenţă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de intermediere a ori înlesnire a efectuării unor operațiuni comerciale sau financiare, de către persoana care are sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, complicitate la trafic de influență, complicitate la dare de mită, abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, şi spălare a banilor, în formă continuată". Procurorii l-au reţinut pentru 24 de ore şi pe Valentin Stănescu, director în cadrul Primăriei Sectorului 5, la data faptei, pentru luare de mită, se mai transmite într-un comunicat DNA.

Potrivit anchetatorilor, în ultimul an, Stănescu ar fi pretins prin intermediul lui Murgeanu 15.000 de euro de la Gabriela Simion-Gângoe, pentru ca Primăria Sectorului 5 să efectueze către firma acesteia plata a 8.500.000 de lei pentru servicii prestate pentru autoritatea locală. Murgeanu ar fi cerut și el suma de 15.000 de euro, pentru că a tras sfori pe lângă Stănescu pentru a fi transferate sumele.

În aceeași zi, a fost chemat la DNA un alt apropiat al lui Băsescu, fostul premier Emil Boc, care însă a fost citat ca martor într-un alt dosar, în care este cercetată mafia retrocedărilor.

Interesant este că niciunul dintre cei doi nu s-a mai afișat în ultima vreme pe lângă fostul președinte al României.