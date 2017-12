Ce surprize ne rezervă vremea

După ce ne-am bucurat de zile călduroase de toamnă, meteorologii anunță că vremea se răceşte, astfel că în weekend maximele nu vor trece de 12 grade Celsius, în Dobrogea. Sâmbătă, 7 noiembrie, vom avea parte de vreme mohorâtă și va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 9 grade C, iar cele minime între 3 și 7 grade C. Duminică, 8 noiembrie, va fi cer variabil, parțial înnorat. Maximele vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar minimele între 6 și 9 grade C. De luni, 9 noiembrie, vremea începe din nou să se încălzească. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 16 grade C, iar cele minime între 4 și 7 grade C.

