Ce temperaturi aduce prima zi de toamnă, la Constanța?

Prima zi de toamnă la Constanța se anunță veritabilă de... vară, cu mult soare și temperaturi maxime de până la 30 de grade C. Până atunci, miercuri, 30 august, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 25 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 11 și 16 grade C; va fi nor, dar vom vedea și razele soarelui pe parcursul zilei. Joi, 31 august, meteorologii anunță mult soare și o încălzire a vremii; maximele vor urca până la 27 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 12 și 18 grade C. Vineri, 1 septembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade C, iar minimele între 15 și 19 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări.