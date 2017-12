Cel mai bun an din carieră pentru Andrei Filimon

Revenit după o absenţă de opt luni, cauzată de o accidentare, Andrei Filimon a avut un an excelent. Jucătorul constănţean de tenis de masă a cucerit primul său titlu european la seniori, devenind campion continental la dublu mixt, alături de Eliza Samara, şi a câştigat titlul de campion naţional pe echipe, cu CSV 2004 Tomis Constanţa. Performanţele obţinute i-au adus un loc pe podiumul celor mai buni sportivi constănţeni ai anului, dar şi prezenţa în topul celor mai buni jucători de tenis de masă alcătuit de federaţie română de specialitate.

„A fost un an foarte bun, pentru că am luat prima medalie de aur la seniori. Am visat la titlu încă de la plecare, chiar dacă atunci când am început pregătirea speram măcar la o medalie. După multe de ore de antrenament, am simţit că mă înţelegeam perfect cu Eliza şi am ştiut că avem o şansă mare să ajungem campioni europeni. A fost şi titlul naţional pe echipe, care îmi lipsea din palmares pentru că am jucat în afara ţării în ultimii ani. Păcat că spre finalul anului au intervenit probleme medicale şi a trebuit să mă operez de menisc, ceea ce înseamnă o pauză de două luni. Am început deja recuperarea, dar nu voi putea juca la puternicul turneu de la Slobozia, programat în perioada 27-28 decembrie, unde vin câţiva jucători din prima sută a clasamentului mondial. Drept urmare, Constanţa va fi reprezentată de alţi doi jucători, Lucian Munteanu şi Alexandru Cazacu”, a spus Andrei Filimon, care a revenit miercuri seara în ţară, după cantonamentul efectuat cu lotul naţional în Antalya (Turcia). Clasat pe locul 75 în clasamentul european şi pe 148 în cel mondial, jucătorul în vârstă de 34 de ani are un obiectiv major pentru anul viitor. „Îmi doresc mult să obţin calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra. Va fi destul de greu, mai ales că vin şi după accidentare, dar voi încerca să-mi intru în formă până în luna aprilie, când sunt programate turneele de calificare. Sperăm şi la o medalie pe echipe la Campionatele Europene, dar vreau să câştig cu CSV 2004 Tomis Constanţa al doilea titlu naţional pe echipe consecutiv”, a explicat Andrei Filimon.