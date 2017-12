Cel mai bun doctor pentru pacienții români este tratamentul din străinătate?

S-a însănătoşit sistemul de sănătate din România? Nu, spune ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, dar, dacă este să se întâmple un nou Colectiv, pacienții ar fi trimiși mult mai repede în străinătate. El a spus că România nu are suficiente locuri în spitale și nu are condiții în cazul unui nou accident de acest fel. "În cazul în care Colectiv s-ar întâmpla mâine nu avem suficiente locuri în spitale și nu avem condițiile necesare pentru a trata atâția pacienți cu arsuri grave. Ceea ce trebuie spus este că orice capitală europeană ar fi depășită de situație. Ce ar trebui să facem și sunt sigur că am face - pentru că autoritățile statului au învățat din ce s-a întâmplat atunci - sunt sigur că am trimite pacienți mult mai repede în străinătate și cred că asta ar fi lucrul de făcut. Ar trebui să ne asumăm ce avem în acest moment și să avem în centru pacienții. Ce ar trebui să facem noi este să ne construim capacitatea ca, în cazul unei tragedii de o scară mai mică, să ne prindă pregătiți. Și asta facem. Pe de o parte renovăm secția de terapie intensivă de la Spitalul de Arși, pe de altă parte vă spuneam despre un spital nou de arși, avem extinderea secției de post critic de la Floreasca, la care se lucrează în acest moment. Secția specială de arși de la Floreasca funcționează la capacitatea maximă. Mai sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar secția de acolo funcționează și nu știu ce ne-am face fără ea", a susținut demnitarul.

El a afirmat că, anual, România trimite în străinătate la tratament aproximativ 1.000 de copii, cu banii cheltuiți într-un an putându-se construi un spital. "Pleacă foarte mulți copii la tratament în străinătate, sunt 1.000 de copii pe care îi trimitem în străinătate anual. Calculați că fiecare caz trimis în străinătate costă câteva zeci de mii de euro. Cu banii aceștia se construia deja un spital. Cu banii pe care îi cheltuim într-un singur an am fi putut construi un spital", a precizat ministrul Sănătății.