Cele mai multe Dacii, în Franţa

Producătorul auto Dacia, controlat de grupul francez Renault, a exportat în primul trimestru din acest an aproape 80.000 de unităţi, din care aproximativ 33.000 în Franţa, a declarat, ieri, directorul general al companiei, Jerome Olive. De asemenea, circa 9.800 de automobile au fost exportate în Italia, iar 7.200 în Germania. În ce priveşte modelul SUV Duster, lansat recent, Dacia estimează o creştere a producţiei zilnice la 460 de unităţi până la finalul acestui an, de la 260 de unităţi pe zi în prezent, însă producţia totală a constructorului auto român va rămâne la nivelul de anul trecut, a precizat directorul general. \"Estimăm că vor fi produse puţin peste 300.000 de autovehicule în acest an, la fel ca anul trecut. Suntem prudenţi în ce priveşte previziunile pentru a doua parte a anului, în condiţiile în care în majoritatea statelor programul Rabla va înceta\", a afirmat Olive. Modelul Duster, care reprezintă acum o treime din producţia totală, ar putea fi produs în număr mai mare, în funcţie de cerere.