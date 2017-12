Cererea mare de lei a apreciat moneda naţională faţă de euro

Leul s-a apreciat cu 0,74% pînă la 3,3463 lei/euro, ca urmare a cererii de lei din piaţa locală pentru plata taxelor şi impozitelor trimestriale şi a tendinţei regionale de apreciere a monedelor din ţările emergente faţă de moneda europeană, susţin dealerii. \"Leul a avut o tendinţă de apreciere, mişcare înregistrată şi de celelalte monede din regiune. Nevoia clienţilor de lei pentru plata taxelor şi impozitelor pe trimestrul al treilea a stimulat, de asemenea, aprecierea leului\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3463 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 0,74% faţă de euro, de la 3,3711 lei/euro, cît era miercuri. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat, în prima parte a zilei, de la 1,4246 la 1,4311 dolari/euro, iar în jurul orei 13:45, ora României, moneda americană era cotată la 1,4303 dolari/euro.

Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (1,07%) faţă de dolar, de la 2,3684 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,3430 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,04% pe an, faţă de 7,11% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut uşor la 7,71% pe an, de la 7,85% pe an, cît era miercuri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la 7-7,5% pe an, odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii.