„Charity Basketball Game”, miercuri, de la ora 18.00

Cea de a treia ediție a „Charity Basketball Game” va avea loc miercuri, 11 decembrie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanța. „Charity Basketball Game” a crescut în amploare de la an la an, reușind să atragă susținerea unui număr din ce în ce mai mare de

constănțeni, agenți economici sau instituții locale.

Dacă la ediția anterioară s-au strâns cadouri pentru 600 de copii și peste 200 de familii din județul Constanța, în 2019 organizatorii își propun să depășească aceste cifre.

S-au implicat în acest eveniment: CS Phoenix Constanța, Navy League of the United States și Black Sea Area Support Team, Primăria Municipiului Constanța și Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”, iar de anul acesta li s-au

alăturat Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța, Liceul Teoretic „Ovidius Constanța” și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, precum și o serie de agenție economici constănțeni.

Noutăți vor apărea și în ceea ce privește finalitatea întregii acțiuni caritabile. Astfel, dacă până acum se distribuiau cadourile adunate copiilor proveniți din familii nevoiașe, la această ediție organizatorii își propun să schimbe condițiile de trai în bine și pentru patru familii.

Din dorința de a cultiva în rândul tinerilor din Constanța spiritul civic și ideea de a-l ajuta pe cel nevoiaș, cazurile celor patru familii alese pentru această ediție a „Charity Basketball Game” au fost date în responsabilitatea elevilor de la liceele implicate în acest proiect, precum și studenților de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”. Ulterior aceștia se vor organiza și se vor mobiliza astfel încât, la final, să poată schimba în bine condițiile de trai și să ofere șansa la o viață mai bună unei familii întregi.

În ceea ce privește evenimentul „Charity Basketball Game”, și el va veni cu numeroase elemente de noutate, printre care implicarea în joc, pe lângă echipele CS Phoenix Constanța, Navy League of the United States și Black Sea Area Support Team, și a echipelor de baschet ale celor patru licee, concursuri pentru fanii din tribune, momente artistice, etc.

Pentru a respecta tradiția întregului eveniment, constănțenii și nu numai, susținători ai demersului caritabil, vor putea să se alăture campaniei aducând cadouri constând în jucării, alimente sau orice cred ei de cuviință ca ar putea să ofere un strop de bucurie acolo unde „Moș Crăciun” nu ajunge niciodată.