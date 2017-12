Cinci membri ai clanului Bercea, judecați pentru șantaj

La nici o lună de la izbucnirea scandalului Bercea-Băsescu, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța au finalizat ancheta în dosarul în care rudele interlopului oltean sunt acuzate că l-au șantajat pe fratele președintelui statului și le-au trimis, ieri, în judecată. Cei care vor apărea în fața magistraților Tribunalului Constanța sunt copiii lui Bercea, Izaura Anghel, Grinică-Ion Anghel, de 17 ani, și Florin Anghel, dar și Marius Constantin, ginerele lui Bercea și Fănica Anghel, soția șefului clanului de la Drăgănești-Olt. Cei cinci inculpați sunt acuzați de comiterea mai multor infracțiuni de șantaj cu consecințe deosebit de grave. Instanța urmează să stabilească data primei înfățișări. Amintim că relațiile de cumetrie dintre cele două familii, Anghel și Băsescu, s-au răcit în cursul anului trecut, după ce rudele lui Bercea au început să facă valuri pentru a-și recupera 600.000 de euro pe care i-au dat nașului Băsescu, în schimbul eliberării din pușcărie a lui Mondial. Conform declarațiilor lui Florin Anghel, în februarie 2011, tatăl său a fost încarcerat pentru tentativă de omor și, din acel moment, a făcut tot posibilul să-l scape din pârnaie. După ce i-a dat banii lui Mircea Băsescu, prin intermediul lui Marian Căpățână, fostul șef al PDL Drăgănești, Florin Anghel a făcut presiuni asupra nașului Băsescu pentru a-l determina să intervină în actul justiției și să-l elibereze pe Mondial. Ca să aibă o dovadă a demersurilor sale, Florin Anghel a înregistrat toate discuțiile avute cu Mircea Băsescu. Fiul lui Bercea nu a reușit să-și scoată tatăl de la închisoare și atunci a cerut banii înapoi, reușind să recupereze doar 315.000 de euro. Pentru restul sumei, membrii clanului Bercea au trecut la „artileria grea“.

AMENINȚĂRI... Conform DNA Constanța, pe 1 noiembrie 2013, Florin Anghel l-a amenințat pe Mircea Băsescu cu dezvăluiri compromițătoare la adresa acestuia pentru a-l determina să-i returneze 285.000 de euro, restul banilor nerecuperați din totalul de 600.000 de euro. Mircea Băsescu nu a returnat niciun leu... În luna mai, Florin Anghel a fost încarcerat pentru cinci ani și trei luni, după ce instanța supremă l-a condamnat definitiv în același dosar în care tatăl lui a primit opt ani și nouă luni de detenție. Ulterior, sora lui, Izaura Anghel, şi concubinul ei, Marius Constantin, au preluat îndatorirea de a recupera restul de 285.000 de euro de la Mircea Băsescu. Cei doi, dar şi Grinică-Ion l-ar fi ameninţat pe cumătrul lor, pe 26 mai și pe 29 mai, atât la telefon, cât şi faţă-n faţă. Ei i-au spus că, dacă nu le dă înapoi cei 285.000 de euro, vor merge la ziare şi la televiziuni şi vor face publică o înregistrare în care Mircea Băsescu le cere bani ca să-l scoată din puşcărie pe Bercea Mondial.

FLAGRANTUL Șantajul a luat sfârșit luna trecută, după ce fratele președintelui statului i-a denunțat la DNA Constanța. Pe 29 mai, anchetatorii au organizat flagrantul și fiica, fiul și ginerele lui Bercea Mondial au fost prinși în timp ce primeau 10.000 de euro de la Mircea Băsescu. A doua zi, Marius Constantin a fost arestat preventiv, în vreme ce concubina sa și fratele acesteia au fost cercetați în libertate. Două zile mai târziu, Florin Anghel a acționat din nou. ”Pe 31 mai 2014, în cadrul unei discuţii telefonice purtate din Penitenciarul Colibaşi cu persoana vătămată (Mircea Băsescu - n.r.), Florin Anghel i-a solicitat acesteia să îşi retragă plângerea formulată şi să dea declaraţii din care să rezulte inexistenţa faptei de şantaj investigate în prezenta cauză, astfel încât Marius Constantin (cumnatul lui Florin Anghel - n.r.) să fie pus în libertate, prin admiterea contestaţiei formulate împotriva încheierii de arestare a Tribunalului Constanţa. Florin Anghel a ameninţat că, în caz contrar, va da în vileag, prin intermediul presei, fapte compromiţătoare pentru persoana vătămată şi pentru familia acesteia, respectiv pretinsa ei implicare în săvârşirea unor infracţiuni de corupţie”, se precizează într-un comunicat de presă remis ieri de DNA Constanța. Procurorii mai spun că, pe 26 martie, Florin Anghel și mama sa, Fănica Anghel, l-au amenințat pe Marian Căpățână ”cu scopul de a-l determina să dea suma de 280.000 de euro sau să îşi transfere averea în proprietatea lor”.

VERDICT AMÂNAT Tot ieri, Curtea de Apel Constanța a judecat contestația depusă de Marius Constantin împotriva respingerii cererii sale de eliberare din spatele gratiilor. Bărbatul a solicitat instanței înlocuirea arestului preventiv cu una din celelalte măsuri restrictive de libertate: arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Judecătorii au amânat pronunțarea pentru astăzi. Înainte de a intra în sala de judecată, avocatul lui Constantin, Pavel Abraham, a declarat că este încrezător în șansa clientului său. ”Am speranțe foarte mari că va fi pus în libertate. Cred că arestarea preventivă poate fi revocată pe baza probelor pe care le vom prezenta astăzi (ieri - n.r.) în fața instanței. Aceste dovezi, care sunt legate de relația dintre Mircea Băsescu și Marius Constantin, arată că sunt indicii clare care pun la îndoială menținerea în arest a clientului meu. Sper doar ca probele să-i convingă pe magistrații Curții de Apel Constanța că Marius Constantin este nevinovat”, a declarat avocatul Pavel Abraham.

„ŢIGANII SALVEAZĂ ROMÂNIA” Cu privire la acest caz de corupție fără precedent în România, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat ieri: „Noi ne chinuim de zece ani și tot spunem că instituțiile statului sunt folosite discreționar, că sunt folosite la poliție politică, că pentru unii sunt mumă, pentru alții sunt ciumă... Iată, adevărul începe să iasă la iveală cu înregistrări care sunt de necontestat. Iar eu aş putea întreba de ce fratelui meu, senatorul, i-au făcut percheziții acasă, de ce mamei mele i-au percheziționat casa, de ce prietenilor mei le-au făcut percheziții și domnilor Mircea Băsescu (nu mai vorbesc de frati-su) și celor care l-au denunțat nu li s-au făcut percheziții. Poate că era acasă mormanul de bani. În momentul în care s-a făcut denunțul, vineri, conform procedurilor, trebuia să vină mascații și să le facă percheziții acasă. Trebuia să-i facă percheziții şi la birou... Lucrul ăsta trebuia făcut pe procedură, dar nu s-a făcut așa. Coroborat cu ce vedem, pentru că dosarul i-a fost luat procurorului Iacobescu, s-a pus batista pe țambal în 2011. Unde sunt înregistrările de atunci? Constatăm că este o încrengătură și că cineva vrea să astupe toate lucrurile acestea. De ce s-a transferat dosarul atunci, ca şi acum, de ce eu am fost săltat cu mascați și am fost plimbat în dubă și domnul nu? Ieșise frati-su la Cotroceni și spunea că procedura trebuie făcută la fel pentru toți: că-i Mazăre, că-i nu știu ce borfaș, trebuie făcută la fel. Mai puțin pentru frati-su ăla de la mare. Asta este o treabă pe care trebuie s-o rezolve, în opinia mea, Parlamentul României, care poate să voteze o rezoluție în care să ceară suspendarea incoruptibilei Codruța Kovesi până la lămurirea situației. Nu poate să se ancheteze ea pe ea. Omul ăla a țipat din dubă și a spus: „Două milioane mi-au mâncat. Au plecat banii prin șofer. 200.000 de euro la Codruța Kovesi“. Dacă exista o asemenea acuzație în spațiul public despre Mazăre, a doua zi vedeam mascații, percheziții, duceri la DNA. Dacă nu erau publice înregistrările, tot așa ieșeau domnul Băsescu și cu Kovesi și susțineau independența Justiției? Eu sunt curios și aștept o reacție din partea Ambasadei Americii. Ar trebui suspendat președintele... Dacă lua frati-miu mită ca să fac eu nu știu ce, eu eram demult la beci. Cred că toată afacerea pute rău de tot și vreau să le mulțumesc încă o dată țiganilor din România că reușesc să facă ce nu au reușit toți politicienii să facă în zece ani. Cred că or să ne scape de cloaca asta băsistă, cu toți oamenii numiți de ei în funcțiile-cheie din instituțiile românești”.