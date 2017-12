Cine a furat spiritul Crăciunului din Cernavodă?

Grinch a trecut prin Cernavodă și a furat spiritul Crăciunului. Cel puțin așa se plâng unii locuitori, care spun că orașul a fost ocolit de lumina Sărbătorilor. „Domnule primar Gheorghe Hânsă, și anul acesta ne-ați furat Crăciunul și ne-ați arătat că nu vă pasă de cetățeni. Emoțiile Sărbătorilor ne așteaptă cu bradul care poate candida în continuare la titlul de „Cel mai urât brad de Crăciun din România”. Autoritățile din alte orașe încearcă să impresioneze orășenii cu brazi de Crăciun frumos împodobiți, însă la Cernavodă ați dat iar greș. În locul unui brad de Crăciun cu care să se mândrească întreaga comunitate, oamenii au ghinionul să dea peste unul cu care să se rușineze. Nu vrem să plecăm în alte localități ca să ne bucurăm de Sărbători. Încă mai aveți timp să le faceți o bucurie de Sărbători copiilor noștri, iar dacă nu, o să ne gândim la dumneavoastră ca la Grinch, primarul care ne-a furat Crăciunul”, a spus Robert Eusebiu, un locuitor al orașului Cernavodă.

CINE ESTE ADEVĂRATUL GRINCH? Edilul Gheorghe Hânsă a explicat că nu el este adevăratul Grinch în toată această poveste. „E drept că bradul de anul acesta nu este la fel de frumos ca cel de anul trecut, însă totul ține și de gust. În ceea ce privește iluminatul festiv, am avut probleme cu licitațiile pentru achiziționarea ornamentelor, a fost un proces anevoios. Însă am început să le montăm și, în maximum două săptămâni, vom avea și luminițe de Crăciun. Anul acesta, chiar vor fi mai multe decât anul trecut”, a declarat Hânsă. El a mai spus că spiritul Crăciunului nu a dispărut din Cernavodă, ci doar a întârziat puțin. „Înainte de a aloca bani pentru ornamentele de Crăciun, a trebuit să asigurăm fondurile necesare pentru cofinanțările la proiectele aflate în derulare. Am investit foarte mult în extinderea rețelei de termoficare în mai multe cartiere, astfel ca oamenii să se poată încălzi la iarnă. De asemenea, am investit și în anveloparea blocurilor”, a spus primarul. Totuși, el ne-a asigurat că nu îi va lăsa pe copii fără spiritul Sărbătorilor și că va organiza și tradiționala serbare de Crăciun, în centrul orașului. „Copiii vor cânta, vor dansa, vor spune poezii și vor juca în mici scenete, iar la final vor primi cadouri. Serbarea va avea loc la jumătatea lui decembrie. Până atunci, vom rezolva și cu ornamentele”, a spus Hânsă. Edilul speră ca, anul viitor, Moș Crăciun să aibă tolba mai plină pentru Cernavodă, ca să nu se mai creadă că Grinch a trecut prin zonă.

