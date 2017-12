Cine are șanse să câștige alegerile parlamentare?

17:25:24 / 21 Noiembrie 2016

PDL ul basist

Nu mai pomeniti PNL! Sa.desfiintat dupa unirea cu mafia PDL care a distrus ec nat si justitia din romanika faurind cel mai odios sistem dictatorial din europa.Dupa unire PNL ul si a pierdut indetitatea europeana ! Basisti scotand pnl din familia Liberala europeana aderand la grupul Popularilor Europeni un grup care a autorizat pdl ul sa taie pensiile si salariile romanilor un grup care are slogan austritatea in domeniul salariilor si cresterii economice mici daca nu zero cum sa demonstrat a fi guv Ciolos.Actualul partid ALDE este adevarata forta Liberala care reprezinta alaturi de.....PSD ultimul bastion al democratiei..Cum sa votezi cu o adunatura care in momentul cand in parlament se cerea votul pt marirea cu numai 15 la suta a salariilor medicilor si profesorilor a parsit SALA..Acesi adunatura basista si a votat dublarea salariilor LOR si a pres ales. .MAI mERITA VOTATA ACEASTA ADUNATURA BASISTA?