Ciolaniada de iarnă

Preşedintele UDMR, Marko Bela, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că UDMR nu a discutat componenţa Guvernului, nici cu premierul propus de majoritatea parlamentară, Klaus Iohannis, nici cu PNL sau PSD. El a afirmat că este un lucru benefic că Iohannis nu are apartenenţă politică şi că un prim-ministru independent „ar fi un lucru benefic pentru o perioadă mai lungă”. „Klaus Iohannis este un politician independent faţă de partidele din Parlamentul României, nu are şi nici nu ar trebui să aibă o apartenenţă şi un prim-ministru independent ar fi un lucru benefic pentru o perioadă mai lungă”, a spus Marko Bela. Liderul UDMR a arătat că nu s-a negociat nimic, până în prezent, în ceea ce priveşte participarea într-un viitor Guvern. „Noi suntem foarte prudenţi. Până în 6 decembrie nu dorim să discutăm portofolii şi funcţii, ciolan. Cine pomeneşte de ciolan? Emil Boc are obsesie pentru ideea cu ciolanul. Noi suntem vegetarieni, nu discutăm de ciolan în această perioadă. În acest moment trebuie să vorbim despre programe. Avem nevoie foarte repede de un Guvern, iar dacă partidele care vor da Guvernul sunt consecvente, solidare, un Guvern se poate face relativ repede după 6 decembrie”, a spus Marko Bela.