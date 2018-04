Cititori constănţeni, „La mulţi ani”! De Ziua Cărţii!

De Ziua Cărţii, cotidianul Telegraf urează tuturor cititorilor săi „La Mulţi Ani” şi la cât mai multe cărţi citite! Pe 23 aprilie se celebrează Ziua Internaţională şi, cu această ocazie, The Reading Agency a comandat un sondaj, realizat pe un eşantion de 2.000 de britanici, pentru a afla cum rezolvă ei dilema „să renunţi să citeşti o carte care nu îţi place sau să continui să citeşti cu o hotărâre amară până la sfârşit”? Sondajul indică faptul că mulţi dintre cititori pur şi simplu nu vor să renunţe la o carte, indiferent cât de multă bătaie de cap le dă, în timp ce alţii aşteaptă săptămâni, ba chiar luni, înainte de a-şi recunoaşte înfrângerea, relatează Press Association, potrivit agerpres.ro. Sondajul indică şi faptul că majoritatea britanicilor evită să citească cărţi despre care ei cred că îi vor întrista, o proporţie considerabilă afirmând că văd cititul ca pe o formă de evadare şi că vor să fie transportaţi într-un loc fericit.

The Reading Agency a sugerat că oricine se pomeneşte într-un blocaj legat de citit să nu se forţeze să continue. Şi care ar fi cărţile cu care adulţii au cele mai mari bătăi de cap? Sondajul sugerează că cititorii au cele mai mari probleme cu romanele moderne, precum "Fifty Shades of Grey", şi nu cu lucrări ale unor autori clasici precum Dickens sau Emily Bronte. În total, peste o cincime (22%) din cei 2.000 de oameni chestionaţi au declarat că întotdeauna trebuie să termini o carte pe care ai început-o.

În jur de unul din şase (15%) au declarat că ar renunţa la o carte dacă se chinuie cu ea după una până la trei săptămâni, 11% spun că nu ar mai citi-o după patru până la şase zile, 13% după două-trei zile, iar 6% ar renunţa după numai o zi. Doar unul din zece (9%) susţin că ar persevera timp de una până la trei luni cu o astfel de carte, iar o proporţie mai mică spun că ar aştepta chiar mai mult.

Întrebaţi ce factori fac ca o carte să fie greu de terminat, răspunsul cel mai comun (ales de 51% dintre repondenţi) este că o găsesc plictisitoare sau nu se bucură de ea, unul din patru (24%) spun că le este dificil să se concentreze asupra cititului, iar 20% afirmă că sunt prea obosiţi din cauza serviciului şi a vieţii de familie.

Majoritatea au declarat că cititul poate avea un efect pozitiv asupra dispoziţiei şi a stării de bine, iar din aceştia 28% spun că deschid o carte dacă se simt singuri, în timp ce 24% fac acest lucru din cauza stresului. Unul din cinci (20%) spune că ar evita cu siguranţă o carte dacă i-ar provoca tristeţe, iar 35% afirmă că este posibil să o evite din acest motiv. Din acest grup, 39% spun că citesc pentru a evada din realitate, pentru a intra într-o stare bună, 28% afirmă că se simt suficient de trişti de starea lumii, în timp ce 27% s-au întristat din cauza unui eveniment din propria lor viaţă şi nu vor ca acele cărţi pe care le citesc să sporească această tristeţe.

"Fifty Shades Of Grey", un roman greu de citit

În rândul celor care au început dar nu au terminat o carte, cărţile la care au renunţat cel mai des au fost "Fifty Shades Of Grey", de EL James, "The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring", de J.R.R. Tolkien, "Harry Potter And The Order Of The Phoenix", de JK Rowling, "Great Expectations" de Charles Dickens şi "Wuthering Heights", de Emily Bronte. "Într-un moment în care unul din cinci dintre noi suferă de anxietate sau depresie, iar evenimentele lumii îi pot lăsa pe oameni confuzi sau speriaţi, cititul nu a fost niciodată mai important. După cum arată cercetările, cititul poate avea un impact extraordinar de pozitiv asupra sănătăţii şi stării noastre de bine; poate construi empatie şi ne poate ajuta să înţelegem lumea şi oamenii din jurul nostru", a declarat Sue Wilkinson, CEO al ONG-ului "The Reading Agency". "Într-o vreme în care atât de multe cărţi strălucite sunt scrise şi publicate, nu ar trebui să vă forţaţi să citiţi ceva care nu vă place. Ziua Cărţii este o şansă de a găsi o carte care vă place", a adăugat ea.