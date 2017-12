Omul de afaceri Dorin Cocoș va fi eliberat din închisoare, au decis judecătorii Tribunalului Ilfov. Cocoș se află încarcerat la Penitenciarul Jilava, anunță site-ul antena3.ro.

„În temeiul art. 587 alin. 3 rap la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C. pr. pen. admite contestaţia formulată de condamnatul Cocoș Dorin împotriva sentinţei penale nr. 1999 din data de 16.08.2017, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul penal nr. 19314/4/2017. Desfiinţează sentinţa atacată şi, rejudecând cauza: În temeiul art. 587 alin. 1 C. pr. pen. rap. la art. 59 alin. 1 C. pen. din 1969 şi art. 15 alin. 2 din Constituţie, admite propunerea de liberare condiţionată formulată de Penitenciarul Bucureşti- Jilava cu privire la condamnatul Cocoș Dorin de sub efectul pedepsei de 2 ani şi 4 luni de închisoare, aplicată de Tribunalul Bucureşti prin sentinţa penală nr. 258/2016 pentru săvârşirea unor infracţiuni de corupţie. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului de sub puterea mandatului de executare a pedepsei nr. 48/2016 emis de Tribunalul Bucureşti. Atrage atenţia condamnatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 61 C. pen. din 1969. În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judicare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.10.2017“, se arată în sentința de marți.