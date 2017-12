Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri dimineaţă, atenţionări cod galben de ceaţă pentru şase judeţe, unde vizibilitatea scade şi sub 50 de metri. Judeţul Caraş-Severin este sub cod galben de ceaţă până la ora 8.00, în timp ce Botoşani, Bihor, Timiş, Arad şi Satu Mare sunt sub atenţionare până la ora 10.00. În aceste zone, vizibilitatea este redusă, local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, unde pe unele drumuri vizibilitatea scade, pe alocuri, sub 50 de metri. Potrivit Infotrafic, la ora transmiterii acestei ştiri, traficul este îngreunat de ceaţă în judeţul Bihor, unde pe anumite drumuri vizibilitatea scade, pe alocuri, sub 50 de metri.