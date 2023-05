Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” - Mobilitate Erasmus + în Germania

În perioada 27 - 31 martie 2023, un grup de șapte elevi și trei profesori ai CNMB au efectuat o deplasare în Essen (Germania), motivul fiind cea de-a treia (și ultima) mobilitate în cadrul proiectului Erasmus + - "GenEthics - discussing the controversial bioethical issue of stem cell research as an important issue of our time in the european context" 2020-1-DEO3-KA229 -077566_3.

Școala gazdă din Essen, Maria Wachtler Gymnasium a fost și coordonatorul ambițiosului proiect, ale cărui baze s-au pus în cadrul întâlnirii profesorilor coordonatori (Hanna Mielke și Loredana Tănase) la activitățile unui alt proiect european desfășurat anterior de CNMB Constanța.

Pe parcursul săptămânii de mobilitate, elevii și profesorii echipei de proiect din România au vizitat școala gazdă și au derulat activități specifice: pregătirea unui Science-fair în care au fost prezentate produsele proiectului, vizita de lucru la Universitatklinikum din Essen unde elevii au avut acces la tehnicile de lucru din laboratoarele de genetică și de cercetare a celulelor stem, o miniconferință în sistem online cu un specialist din Dublin, colaborator al clinicii, precum și vizitarea obiectivelor culturale și turistice ale zonei Ruhr (Folkwang Museum, UNESCO Zollverein - Ruhr Museum, Gruga Park).

Elevii români au fost cazați de familiile elevilor germani implicați în proiect, ceea ce a facilitat schimburile culturale și lingvistice.

Activitățile proiectului au fost popularizate în presa locală din Essen (Waz, Zeitung fur Essen) unde numele Colegiului Național "Mircea cel Bătrân" a fost apreciat favorabil, alături de interviurile la careelevii echipei române au răspuns cu multă dezinvoltură și eleganță.

Componența echipei de proiect a fost:

- profesori: Loredana Elena Tănase (coordonator), Andaluzia Arif, Roxana Nicolaescu.

- elevi: Amalia Zugravu, Rebecca Șagău, Andreea Marcu, Delia Vasile, Ana Maria Nevelicico, Yasmin Amet, Amanda Netedu.