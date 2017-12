Colin Firth va juca într-un film despre Oscar Wilde

Actorul britanic Colin Firth va juca în lungmetrajul biografic ”The Happy Prince”, un film despre viaţa şi cariera dramaturgului irlandez Oscar Wilde. El va interpreta rolul prietenului şi confidentului dramaturgului, Reginald ”Reggie” Turner, iar rolul principal va fi jucat de Rupert Everett. De altfel, filmul va fi regizat de Rupert Everett, pe baza unui scenariu propriu. Filmul ”The Happy Prince”, în care vor mai juca Emily Watson şi Tom Wilkinson, îl prezintă pe celebrul dramaturg în ultimele lui zile de viaţă, în timp ce meditează la eşecurile şi dezastrele din viaţa sa, cu umorul şi ironia care i-au caracterizat întreaga operă. Rupert Everett îşi va face debutul regizoral cu acest film. Actorul britanic a jucat în trecut alături de Colin Firth în adaptările cinematografice a două piese de Oscar Wilde, ”Ce-nseamnă să fii onest / The Importance of Being Earnest” (2002) şi în ”Soţul ideal / An Ideal Husband” (1999).

Colin Firth este actor de film, teatru şi televiziune, devenit celebru în 1995, graţie rolului din adaptarea pentru televiziune a romanului ”Mândrie şi prejudecată”. El şi-a câştigat reputaţia unui star internaţional după ce a jucat într-o serie de producţii cinematografice cu mare succes de casă, precum seria ”Jurnalul lui Bridget Jones”, musicalul ”Mamma Mia!”, ”Fata cu cercel de perlă” şi ”Pur şi simplu dragoste / Love Actually”. După ce a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor, în 2011, pentru rolul din ”Discursul regelui”, Colin Firth a mai jucat în ”Gambit”, alături de Cameron Diaz, dar şi în drama ”Tinker, Tailor, Soldier, Spy”, despre Războiul Rece, alături de actorii Gary Oldman, Tom Hardy şi Benedict Cumberbatch.

Oscar Wilde s-a născut pe 16 octombrie 1854, la Dublin şi este unul dintre cei mai renumiţi reprezentanţi ai estetismului din literatura britanică. Născut într-o familie burgheză protestantă, Wilde s-a remarcat printr-un parcurs şcolar strălucit. Educat în spiritul lecturilor clasice, elev eminent la Trinity College din Dublin, Oscar Wilde şi-a continuat studiile la Oxford, unde şi-a construit un veritabil personaj de estet şi de dandy, sub influenţa prerafaeliţilor. După studiile universitare s-a mutat la Londra, unde a fost acceptat în înalta societate şi în cercurile cultivate, ilustrându-se în mai multe genuri literare. A publicat volume de poezie care respectau regulile cele mai stricte ale estetismului pur, dar nu a neglijat nici activităţile mai lucrative, punând bazele mişcării ”Artă pentru Artă”, susţinând numeroase conferinţe în Statele Unite şi Canada şi având o bogată activitate jurnalistică. Poveştile pentru copii, piesele de teatru şi mai ales unicul său roman, ”Portretul lui Dorian Gray” - în care autorul explorează legăturile dintre frumuseţe, decadenţă şi duplicitate -, îi aduc lui Oscar Wilde, în anii 1890, pe lângă nişte citaţii în tribunale, şi mult dorita faimă. Oscar Wilde şi-a continuat cariera literară cu patru comedii de moravuri, care au făcut din el unul dintre cei mai în vogă dramaturgi din Londra.

Declinul său începe în vara lui 1891, când Oscar l-a întâlnit pe lordul Alfred Douglas. În curând, cei doi devin iubiţi şi de nedespărţit, până la arestarea lui Wilde, patru ani mai târziu, când, după acuzaţia de homosexualitate (pe atunci ilegală în Anglia), va fi condamnat la închisoare. Ostil filosofiei şi convenţiilor morale ale epocii victoriene, Oscar Wilde duce o viaţă marcată de ostentaţie cinică şi de scandaluri, afişându-şi în mod public relaţia sa homosexuală, fapt care îi aduce, în 1895, o condamnare penală de doi ani închisoare pentru ultragiu adus moralităţii publice. După eliberare, ruinat financiar şi căzut în dizgraţie, Wilde mai trăieşte încă trei ani, cutreierând Europa şi locuind în hoteluri ieftine. Ultimii ani din viaţă şi i-a petrecut în singurătate şi uitare. Dramaturgul irlandez a murit la Paris, pe 30 noiembrie 1900 şi este înmormântat în cimitirul Père Lachaise.