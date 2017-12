Colțul Troll-ului - În 2017, ni se oferă un nimic mai mișto în schimbul taxelor

În ultima vreme, șefii Guvernului și ANAF-ului se întâlnesc mai des decât două piți care pierd vremea zilnic la cafeneaua de fițe de la colțul străzii. Pentru că, nu-i așa, problemele grave de la Fisc se rezolvă dacă vorbești mult timp despre ele. De ce atât interes? Simplu - statul se bazează rău de tot pe încasările ANAF, căci presiunea post-electorală este uriașă. De cealaltă parte, veniturile administrației fiscale sunt mult sub plan, în condițiile în care imprimeria e-n pană, din lipsă de contract de mentenanță, și nu se pot trimite decizii de impunere, iar sistemul IT e la un termen-limită de colaps, în absența investițiilor și deciziei unora & altora de a-și băga picioarele în contractul de modernizare „derulat“ în parteneriat cu Banca Mondială. Cert este că, după atâtea discuții, s-a ajuns la un plan de îmbunătățire a colectării, format din 14 măsuri. Care-s astea? Păi avem așa - Fiscul va consilia mai cu spor contribuabilii, ca să-i convingă să-și achite la timp taxele și să-și completeze corect declarațiile fiscale. Apoi, îi va îndruma pe cei aflați în dificultate financiară să plătească eșalonat, scăpând astfel și de penalități. Spațiul Privat Virtual va putea fi accesat și de firme. Conturile vor fi poprite flexibil, suma blocată nedepășind datoria/restanța către stat. Valorificarea bunurilor confiscate și sechestrate va fi accelerată (stai cu ochii-n patru pe licitațiile astea, că se lasă cu chilipiruri!). Comerțul online va fi verificat, într-o oarecare premieră. Inspecția fiscală va fi scurtată, pentru ca ANAF să poată verifica mai multă lume (cantitate, bă, nu calitate!). Traficul ilicit cu țigarete va fi atacat cu ceva mai mult talent, prin reoperaționalizarea (mișto termen, nu?) echipelor mobile și scannerelor de frontieră. Nu în ultimul rând, structurilor teritoriale ale Fiscului li se va da voie să verifice persoane cu averi mari. Plus alte câteva, care-s pe listă doar ca să fie mai multe măsuri și să dea bine treaba. Lipsește, desigur, cea mai importantă chestiune - ce-ar fi să și facem ceva util și constructiv cu banii din taxe, ca să nu mai simtă omul că aruncă taxele și impozitele într-o gaură neagră? Ce-ar fi?