Colțul Troll-ului - Manipulare-n plină zi, ca asigurătorii

Asociația asigurătorilor UNSAR, una dintre principalele voci ale acestui sector mult iubit (cu ghilimele îngroșate), a amenințat joi că, potrivit Comisiei Europene, plafonarea tarifelor RCA (măsură luată anul trecut de Guvern, după amplele proteste ale transportatorilor - n.r.) încalcă prevederile directivei comunitare Solvency II și agravează starea pieței de profil și că, în acest context, România riscă să-și ia o nouă procedură de infringement peste bot. UNSAR a mizat, desigur, pe faptul că lumea nu-și bate capul să caute raportul original al Comisiei. O altă ipoteză ar fi că oamenii nu stăpânesc prea bine limba engleză. De ce? Pentru că Bruxelles-ul a spus, de fapt, asta - „This intervention in the price setting of insurance premiums, in the absence of a general system of price control, DOES NOT APPEAR to be in line with EU law, in particular with the provisions of the Solvency II directive. The measure is also likely to aggravate current distortions and put further pressure, in the short term, on the profit generation capacity of insurers“. În traducere, plafonarea tarifelor polițelor auto obligatorii NU PARE (NU PARE, NU PARE) să fie în linie cu legislația comunitară și E POSIBIL să pună presiune, pe termen scurt, pe capacitatea de-a face profit a asigurătorilor. Nu că aș fi de acord cu mutarea autorităților, căci intervenționismul și protecționismul sunt relicve comuniste care nu-și au locul într-o economie liberă; dar măsura este pe termen scurt (șase luni), este aprobată de cea mai OK instituție a statului român (Consiliul Concurenței) și este aplicată unui grup de firme care au abuzat (și încă abuzează) de poziția de forță. Nu le plângem de milă asigurătorilor; după încercarea asta penibilă de manipulare (sesizată de colegii de la hotnews.ro), ar putea la fel de bine să fie răpiți de traficanți de organe și operați pe viu, că nu le va duce nimeni dorul.