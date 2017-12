Comandant de navă român, reţinut drept gaj în Djibouti

Un comandant român de lungă cursă este reţinut drept gaj în Djibouti, de peste patru luni, marinarul fiind practic abandonat în custodia autorităţilor, chiar de armatorul navei, în schimbul scoaterii de sub sechestru a navei care a dus marfă în portul african. Referitor la acest caz, reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor în România, Adrian Mihălcioiu, a declarat că situaţia disperată a comandantului Constantin Bratu a fost adusă la cunoştinţă autorităţilor române de mult timp, dar nu s-a primit niciun răspuns din partea Ministerului Afacerilor Externe. “Noi am făcut tot ce ne-a stat în putinţă pe plan sindical, dar o atitudine şi o implicare fermă din partea autorităţilor statului ar fi fost benefică şi chiar salvatoare pentru readucerea în ţară a comandantului Bratu, pentru că, de fapt, omul este reţinut acolo drept gaj, la hotel e drept, fără niciun temei legal, fără o hotărîre judecătorească. E reţinut doar în urma unei înţelegeri între proprietarul vasului şi presupusul păgubit, pentru ca un importator de ciment din Djibouti, ce revendică un litigiu comercial, să fie sigur că-şi va recupera pretenţiile”, a afirmat Mihălcioiu. La rîndul său, soţia comandantului, Nina Bratu, este disperată şi se teme zi de zi pentru viaţa soţului său. “Mă aştept la ce este mai rău. După ce am văzut că autorităţile unui stat, chiar şi african, pot reţine paşaportul unui comandant de navă fără ca acesta să fie pus sub învinuire sau cercetat măcar, mi-am dat seama că orice poate fi mai rău este posibil şi pare că povestea asta infernală, ce durează de peste patru luni, nu are sfîrşit, pentru că nu există niciun dialog acolo, cu nimeni”, a declarat Nina Bratu. Femeia povesteşte că soţul ei s-a îmbarcat anul acesta, pe 16 aprilie, pe nava “Read Sea Spirit”, deţinută de compania “Sekur Holding INC.”, din Pireu, cu destinaţia Karachi (Pakistan), de unde a încărcat ciment pentru Dijbouti, nava făcînd linie între cele două porturi de peste doi ani. La scurt timp de la sosirea la Dijbouti, comandantul a fost reţinut de către autorităţi, două zile, pe baza unei plîngeri depusă de beneficiarul mărfii care l-a acuzat de furt. Din verificările ulterioare şi din datele înscrise la autoritatea portuară s-a dovedit, însă, că de pe navă s-au descărcat cu 50 de tone de ciment mai mult. După declaraţiile date la poliţie şi la judecătorul districtual, comandantul a fost eliberat, dar nava a fost pusă sub sechestru timp de două săptămîni. Ulterior, beneficiarul cimentului a cerut o despăgubire de două milioane dolari americani, reclamînd alte cantităţi de ciment lipsă, de pe întreaga perioadă de doi ani a contractului de transport, încheiat cu armatorul lui “Read Sea Spirit”. Ulterior, nava a fost scoasă de sub sechestru, dar în momentul plecării, armatorul i-a solicitat comandantului să se debarce şi să rămînă în port cîteva zile, pentru a compărea ca martor în faţa justiţiei, în noul litigiu pe care compania îl avea acum cu importatorul, pentru marfa reclamată drept lipsă, pe parcursul celor doi ani cît s-a derulat contractul de transport. Odată ajuns la hotel, comandantul Constantin Bratu a aflat că este pus sub control judiciar, iar din luna iunie a acestui an, cînd a dat primele declaraţii, şi pînă în prezent, nu a mai fost audiat şi este ţinut la dispoziţia autorităţilor drept gaj, pentru ca instanţa judiciară să fie sigură că armatorul navei nu se va sustrage răspunderii civile. Mai mult, Nina Bratu spune că, potrivit relatărilor telefonice ale soţului ei, reclamantul ar fi recunoscut că este conştient că nu Constantin Bratu este vinovatul, dar că aceasta este singura măsură pe care poate să o ia pentru a-şi primii banii pe care-i reclamă drept prejudiciu, de la compania maritimă grecească. “Cu alte cuvinte, soţul meu este lăsat gaj în Djibouti de către compania grecească şi poate să zacă acolo mult şi bine, pentru că avocatul angajat de armator tergiversează lucrurile şi încearcă să obţină condiţii cît mai avantajoase pentru clientul său, evident, fără a conta că un om este reţinut împotriva voinţei lui şi fără a avea răspunderi civile de orice natură, iar statul român rămîne inert în faţa acestei samavolnicii faţă de un cetăţean al său”, a adăugat Nina Bratu.