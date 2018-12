Comisia Europeană a detonat raportul MCV. UE chiar ne vrea afară?

08:12:57 / 14 Noiembrie 2018

Greu moment !

Trebuie sa fim uniti in aceste imprejurari si sa sustinem o pozitie solida a Romaniei in UE . Sigur , nu putem fi uniti si solidari cu cretinii de la PSD-ALDE , care au dus tara pe marginea prapastiei , in incercarea de a-i salva pe gainarii penali Dragnea , Tariceanu , Valcov et comp. , de puscarie . Drept urmare , izolam ciumatii rosii , ii numaram , ii trecem la catastif , ii tratam cu cianura , verde de Paris , acid sulfuric , apoi ii intindem pe sarma ca pe rufele jegoase . Prin acest tratament scoatem din tara mirosul insuportabil de fecale care a cuprins tot spatiul mioritic de cand la putere s-au protapit ratatii astia de trepadusi penali PSD-ALDE !