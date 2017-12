Comoară arheologică recuperată cu mascații

13:02:15 / 26 Februarie 2015

treziti-va oameni buni si nu mai predati ca prostii la muzeu

piesa ta cred c-a ajuns demult intr-o colectie privata, nici n-ai s-o vezi vreodata, sigur a trecut oceanul, sau in cel mai fericit caz sa fi ramas in europa. daca mai ai procesul verbal in cu nr de inregistrare iscalit si stampilat (hartia care ti-au dat-o) iti recomand sa faci o sesizare penala la politie sau parket. Treziti-va oameni buni si nu mai predati nimik la muzee.