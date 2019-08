Componenţa seriilor în Liga a V-a constănţeană la fotbal

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa a anunţat echipele participante în sezonul 2019-2020 al Ligii a V-a. Cele 32 de formaţii au fost împărţite în două serii, componenţa acestora fiind următoarea -

SERIA NORD: CS Peştera, Speranţa Castelu, AS Litoral Corbu, Sportul Tortoman, Voinţa Săcele, Recolta Nicolae Bălcescu, Viitorul Hârșova, Viitorul Târguşor, Flacăra Crucea, Dacia Mircea Vodă, Victoria Mihai Viteazu, Dunărea Ciobanu, Ulmetum Pantelimon, Steaua Speranţei Siliştea, AS Litoral Corbu 2019 şi CSO Murfatlar.

SERIA SUD: Sport Prim Oltina, Inter Ion Corvin, AS Pelinu, FC Mereni, Avântul Comana, Olimpia Constanţa, Unirea Topraisar, AS Viişoara, AS Kinder Constanţa, Fulgerul Chirnogeni, CS Negru Vodă, CS Sharks Lumina, AS Gold Pelinu, Danubius Rasova, AS Săgeata Stejaru 2019 Constanţa şi Viitorul Cobadin.

Prima etapă din Liga a V-a se va disputa la 24 august.