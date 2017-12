Conflictul din ALDE, dus la nivel de mahala!

Războiul dintre cei doi co-președinți ai ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin, nu are margini. Dat afară din Guvern din cauza lui Tăriceanu, Daniel Constantin a contraatacat. Acesta a spus că îl acuză pe Tăriceanu că nu este un om de cuvânt. „Dau un exemplu: am avut o discuţie cu Tăriceanu cu o lună înainte de alegeri, în care a promis anumite lucruri, mă refer la discuţii politice. Şi cu siguranţă nu s-a ţinut de cuvânt. Cea mai importantă chestiune a fost legată de modalitatea în care se iau deciziile. Şi am vrut un angajament al său ca deciziile să le luăm împreună. Am avut surpriza ca, la două zile după alegeri, să aibă o întâlnire cu Dragnea, despre care nu ne-a informat pe niciunul din conducerea ALDE, nici măcar pe mine, în care a stabilit formula guvernamentală“, a spus Constantin. Acesta a declarat că Tăriceanu are o relaţie patologică cu minciuna.