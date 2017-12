Confruntare pentru podium la Drobeta Turnu Severin

Etapa a 20-a a Ligii 1 la fotbal, penultima programată în acest an, începe vineri, la Timișoara, cu întâlnirea dintre ACS Poli, ultima clasată, și FC Voluntari, un duel în care gazdele vor să-și îmbunătățească „zestrea” în lupta pentru evitarea retrogradării. Tot vineri, la Drobeta Turnu Severin, CS Universitatea Craiova și CFR Cluj anunță o confruntarea pe viață și pe moarte, oaspeții dorind să egaleze la puncte formația olteană pentru a se apropia de podium.

Programul partidelor - vineri, 9 decembrie, ora 17.00: ACS Poli Timișoara - FC Voluntari, ora 20.30: CS Universitatea Craiova - CFR Cluj; sâmbătă, 10 decembrie, ora 16.00: Pandurii Tg. Jiu - Gaz Metan Mediaș, ora 18.00: FC Botoșani - CSM Poli Iași, ora 20.30: Dinamo București - ASA Tg. Mureș; duminică, 11 decembrie, ora 19.00: Astra Giurgiu - FC Steaua București; luni, 12 decembrie, ora 20.30: Concordia Chiajna - FC Viitorul. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 37p (golaveraj: 26-15), 2. FC VIITORUL 36p (24-17), 3. Gaz Metan 34p (28-18), 4. Craiova 33p (26-20), 5. CFR 30p (32-16), 6. Dinamo 29p (31-25), 7. Botoșani 25p (23-19), 8. Pandurii 24p (20-24), 9. Astra 23p (19-25), 10. Voluntari 22p (25-27), 11. Iași 19p (16-21), 12. Concordia 16p (10-24), 13. ASA 9p (16-32), 14. ACS Poli 5p (20-33). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.