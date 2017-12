CONFUZIUS - Ministrul teoretic

După ce doamna ministru Prună ne-a explicat în urmă cu ceva vreme că drepturile fundamentale sunt un lux teoretic şi iată că unii parlamentari şi-au adus aminte că mai au şi dreptul practic de a iniţia o moţiune simplă, a venit şi vremea unor explicaţii! Aşadar, doamna ministru a explicat cu lejeritate în Parlament că noi toţi am înţeles greşit şi că ceea ce a spus dumneaei este ceva foarte normal şi corect. Apoi s-a dus seara puţin pe la Rareş Bogdan şi cu întrebările puse la fix ne-a neutralizat total.

În urmă cu câteva zile un alt ministru, de această dată de la Agricultură, se pricepea în ale corupţiei şi explica el cum se fură prin Occident, dar şi care sunt diferenţele între corupţii din Vest şi cei de la noi. Aşa am aflat că acolo în Occident există corupţi buni, care ţin banii în tărişoara lor, pe când ai noştri, fiind foarte răi, duc banii în alte ţări, mai ales în Elveţia. Cu ocazia asta am înţeles şi eu de ce în Occident nu există DNA şi mai ales de ce în Vest nu există telejustiție şi abuzuri. Pentru că au corupţi patrioţi!

Sigur că, dacă ar fi să mă iau după Elena Udrea - ea zice că banii furaţi din diverse contracte cu statul se duceau în campania electorală, adică în pui, zahăr, găleţi şi geci, deci tot la popor -, s-ar cam trage concluzia că şi corupţii noştri sunt patrioţi. Chestia asta nu a mai explicat-o domnul ministru, aşa că după vreo două zile a zis că mai bine o dă pe metafore, că poate iar înţelegem noi, ăştia din popor, rău.

Şi uite aşa, în două zile, doi miniştri ne-au lămurit că ei sunt foarte tehnocraţi, atât de tehnocraţi încât noi nici măcar nu le înţelegem vorbele. Despre fapte nu se pune problema, că oricum ei nu fac nimic. Adică fac ceva, aşteaptă să treacă anul, să se poată duce ei pe acolo unde e cald şi bine, adică în Occident, unde e corupţia aia corectă!

Acum, că tot vorbim despre corupţi, mă gândesc că şi ei ar putea să explice că toate discuţiile din stenograme sunt nişte metafore sau nişte chestiuni strict teoretice! Oare cum am reacţiona cu toţii la această explicaţie? Păi, dacă pe miniştri tehnocraţi tocmai i-am iertat şi ne-am şi pus cenuşă în cap că nu i-am înţeles, cred că trebuie să ne păstrăm atitudinea şi să-i credem şi pe corupţi. Asta cu atât mai mult cu cât ăştia discutau nişte chestiuni în cadru privat şi nu vorbeau aşa public, către presă şi popor.

Dar noi, care nu înţelegem nimic din cum ne conduc tehnocrații (era cât pe ce să scriu „aleșii“), o să ne îndreptăm atenţia spre alte chestiuni mai importante, cum ar fi casele lui Iohannis sau poate vizita de lucru (era să scriu altceva) din America. Poate ştiţi voi ce a vorbit acolo preşedintele, că eu am înţeles doar că a schimbat câteva vorbe foarte bune cu preşedintele SUA şi cu vicepreşedintele SUA, aşa că m-am liniştit, nici nu mă mai interesează ce au discutat. Doar că am observat că între timp au apărut nişte jandarmi cu mitraliere la metrou! Nu cred că e nicio legătură între cele două, dar sincronizarea e destul de bună. După următoarea vizită, mă aştept să iasă şi băieţii ăştia cu mitraliere afară de sub pământ şi să umble şi ei pe stradă, că tot vine căldura şi soarele le fixează vitamina E. Între timp, aştept să apară şi legea aia lu’ Big Brother mai repede, că, dacă nu, chiar se aglomerează mitralierele prin gări şi metrou şi mă cred prin Beirutul de acum 30 de ani.

Altfel, prin ţară e bine, se fac angajări la poliţie şi la SRI! Uite aşa creştem și noi salariul mediu pe economie, că, dacă sunt mulţi din ăştia cu salariu mare, avem și noi media mai bună şi nu mai suntem pe ultimul loc în Europa! Cheltuielile pe interceptări se menţin la un nivel ridicat, minutul de stenogramă depăşind deja 5,5 lei, iar dacă vorbim de investitori se duce până-n 10 lei, că trebuie şi traducători. Uite aşa avem locuri de muncă, salarii în creştere, cheltuieli în economie, dar să nu vină prea mulţi investitori străini pe la noi că depăşim bugetul la interceptări! Curtea Constituţională a încercat aşa puţin şi timid să mai reducă nivelul interceptărilor, dar a venit doamna ministru Prună şi a dat o ordonanţă de s-au înmulţit imediat ascultătorii... legali!

Fiind primăvară şi declanşată campania de însămânţări, ar trebui să vorbim şi de agricultură, dar ce să mai zicem când ministrul de resort se ocupă cu urmărirea camioanelor ce cară din ţară producţia de... euro şi dolari în loc să care grâu şi porumb! Cei de la economie sau de la industrie sunt foarte ocupaţi că nu a mai auzit nimeni de ei de când cu atâta luptă cu corupţii şi de asta cred că fac vreo fabrică de camioane pe undeva, că azi-mâine, la câtă valută producem şi trebuie să o exportăm, nu mai avem cu ce căra!