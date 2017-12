Consilier local PD acuzat că a lovit intenţionat cu maşina un pieton

Un bărbat din Costineşti îl acuză pe un consilier local PD că l-ar fi accidentat, ieri seară, cu maşina, în mod intenţionat, pentru că voia să se răzbune pe el. Potrivit victimei, Cristian Lupu, accidentul a fost premeditat de consilierul local Tudor Bătărigă, care în urmă cu trei săptămîni l-ar fi ameninţat cu moartea şi s-ar fi jurat că-l „va călca cu maşina cu prima ocazie”. Tudor Bătărigă îl bănuieşte Cristian Lupu că ar fi participat la incendierea unor camere ale hotelului pe care consilierul îl deţine în staţiunea Costineşti. În urma ameninţărilor primite, Lupu s-a prezentat la poliţie unde a depus plîngere penală împotriva consilierului PD. De atunci, între cei doi tensiunile şi acuzele s-au ţinut lanţ. Totul a culminat, ieri seară, cînd Tudor Bătărigă l-a accidentat pe Cristian Lupu. Acesta din urmă spune că şi-a parcat autoturismul în faţa unui magazin, a pornit într-o scurtă alergare pînă pe malul mării. „Sînt sportiv de performanţă şi de regulă mă antrenez zilnic. În timp ce alergam pe marginea drumului, am fost lovit din spate de maşina condusă de Tudor Bătărigă” a spus victima accidentului. Bărbatul susţine că, imediat după ce a fost accidentat, consilierul a coborît din maşină şi a început să-l înjure. „La locul accidentului a venit şi fiul lui Tudor Bătărigă şi m-a lovit cu pumnul în faţă. Am telefonat imediat la poliţie pentru că cei doi mă ameninţau. Mai mult decît atît, consilierul era atît de beat, încît abia putea să vorbească”. Poliţiştii s-au deplasat la locul accidentului şi au trecut la efectuarea primelor verificări. Şoferul Tudor Bătărigă a fost testat cu aparatul Drager şi au constatat că şoferul care produsese accidentul conducea cu o alcoolemie de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Consilierul a fost dus la spitalul din Mangalia unde i-au fost recoltate probe biologice de sînge pentru stabilirea alcoolemiei. Victima Cristian Lupu a suferit o dislocare a umărului stîng, motiv pentru care bărbatul este hotărît să depună o plîngere împotriva consilierului pentru vătămare corporală. Astăzi el va merge la Serviciul de Medicină Legală pentru obţinerea unui certificat. Poliţiştii continuă cercetările în acest caz. Consilierul PD, Tudor Bătărigă, a rămas fără permis pentru o perioadă de 90 de zile şi s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.