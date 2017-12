Consilierul lui Cioloș, numit ministrul Muncii

Premierul Dacian Cioloș a hotărât înlocuitorul Anei Costea la Ministerul Muncii. Deși duminică era dat ca favorit Valeriu Ciolan Nicolae, actualul secretar de stat în cadrul aceluiași minister, luni, șeful Guvernului l-a preferat pe consilierul său Dragoș Pîslaru, sfătuitor pe probleme economice. El a ocupat această poziţie din decembrie 2015. Anterior, Pîslaru a fost managing partner al companiei GEA Strategy & Consulting. Pîslaru este licenţiat în economie internaţională al ASE Bucureşti şi deţine o diplomă de master în relaţii internaţionale de la London School of Economics and Political Science din Londra. Numirea lui Pîslaru vine după ce, săptămâna trecută, Ana Costea și-a dat demisia din fruntea Ministerului Muncii, ea fiind considerată principalul vinovat pentru eșecul implementării ordonanței privind salarizarea. Noul ministru al Muncii are o misiune dificilă, în condițiile în care Cioloș a anunțat o nouă rundă de consultări cu sindicatele, în vederea modificării proiectului de ordonanță privind salarizarea bugetarilor.