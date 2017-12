Constanţa, la ceas aniversar

EROII, OMAGIAŢI An de an, autorităţile constănţene depun coroane şi jerbe de flori, cu ocazia Zilei Naţionale a României, la monumentele eroilor din incinta cimitirului central. Şi de această dată, Garnizoana Constanţa a organizat un ceremonial militar şi religios la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, eveniment la care au participat şefi ai autorităţilor publice judeţene şi locale, viceprimarul Constanţei Gabriel Stan şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa Cristinel Dragomir, diplomaţi, senatori, deputaţi, comandanţi ai structurilor militare, societatea civilă. „De fiecare dată, de 1 Decembrie am un sentiment de mândrie de a fi român şi cred că toţi ar trebui să lăsăm, cu ocazia acestei zile, orgoliile şi nemulţumirile şi să fim mai încrezători în noi, pentru că puterea naţiunii stă în noi toţi. Cred că ar trebui să fim mai mândri că suntem români, pentru a putea fi mai mult respectaţi”, a spus Cristinel Dragomir. De asemenea, prezent la manifestări, preşedintele Organizaţiei Municipale a Partidului Poporului, Victor Cruceru, a declarat că le doreşte românilor să aibă curajul de a îndrăzni mai mult, de a fi mai ambiţioşi şi deschişi, dar, în acelaşi timp, de a fi mai exigenţi, de a nu se mulţumi cu puţin. La rândul său, viceprimarul Gabi Stan a spus că este mândru că este român. „Este cea mai importantă zi a neamului nostru şi este normal să ne cinstim eroii, cei care au făcut ca noi să trăim într-o ţară mare”, a spus Gabi Stan.

FASOLE LA CAZAN Evenimente similare au avut în mai multe localităţi din judeţ, printre care s-au numărat Techirghiol sau Medgidia, unde, spre exemplu, Ziua de 1 Decembrie a debutat cu arborarea drapelelor României, Uniunii Europene şi stema Medgidiei. „Trăim o nouă aniversare a Zilei Naţionale cu sentimentul că ţară noastră trece prin momentele cele mai dificile de la Revoluţie şi pentru că eforturile cetăţenilor şi ale clasei politice nu mai sunt în armonie. Este momentul ca noi toţi să ne unim cu adevărat şi să arătăm Europei că românii sunt capabili, harnici, buni, inteligenţi”, le-a transmis primarul Iordache tuturor cetăţenilor. După ce au cântat şi dansat, locuitorii Medgidiei au fost invitaţi să guste una dintre mâncărurile tradiţionale - fasole la cazan.

ÎNCREDERE Printre cei care au sărbătorit Ziua Naţională au fost şi locuitorii din Mangalia, care s-au strâns în Piaţa Monumentul Eroilor. Într-o atmosferă umbrită de regretabilele evenimente cu iz politic din ultima perioadă, cetăţenii au aşteptat ceremonialul ca în fiecare an şi au venit în număr mare să participe la sărbătoare. Departamentul mass media al Primăriei Mangalia susţine că fiecare organizaţie politică sau non-guvernamentală importantă din localitate a avut reprezentanţi la eveniment, „mai puţin partidul de guvernământ, ai cărui 20 de reprezentanţi, în frunte cu deputatul Zanfir Iorguş, s-au „speriat” când au observat că se adună prea multă lume, părăsind zona rapid. Prezent la ceremonial, primarul suspendat Claudiu Tusac a declarat că „locuitorii Mangaliei trebuie să strângă rândurile, să dea mâinile, indiferent de culoarea politică, pentru a depune un efort comun pentru a depăşi starea gravă în care se găseşte Mangalia şi întreaga naţiune”. „Eu îmi cer scuze dacă am greşit faţă de dumneavoastră şi vă promit că voi continua să lupt pentru ceea ce am promis că voi face pentru cetăţeni, vă voi demonstra permanent că merit încrederea învestită în mine!”, le-a spus Tusac cetăţenilor.