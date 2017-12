Constanţa rămâne în tranşee

11:35:50 / 27 Ianuarie 2014

se minte......

In P6 stratul de polei/gheata pe strazi este de cca. 2 cm. Sararitele nu au fost vazute prin cartier. De ce? Pentru ce platesc 120 lei anual? Pentru pusculita PSD? Cu lamele vor intra in cartier cand incepe sa se topeasca zapada, asa cum au facut in mai toti anii precedenti, dupa acelasi tipic : la 03.00- 04.00 trimit una doua masini cu lama si o ceata de lucratori de la Polaris ( ca sa nu scriu direct TZIGANI ) ce fac o harmalaie de nedescris, pentru a marca ,, evenimentul '' .Treceti la munca, domnilor activisti de partid, PSD, NU FACETI CA PREDECESORII VOSTRI POLITICI. colegii lui ILICI - KGB.