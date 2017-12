Constănţean la un pas de înec

Salvamarii din staţiunea Mamaia au reuşit să salveze, ieri după-amiază, viaţa unui bărbat care s-a avîntat în largul mării, fără să ţină cont de pericolul la care se expune. Incidentul s-a petrecut în zona hotelului „Yaki” şi a fost provocat de inconştienţa constănţeanului, care, în ciuda valurilor mari, s-a aventurat la 20 de metri de geamanduri. Din cauza efortului depus, înotătorul a rămas fără vlagă într-o zonă periculoasă şi a început să facă pluta sperînd că astfel îşi va recăpăta energia. Norocul lui a fost că doi salvamari aflaţi în patrulare au observat că se află în dificultate şi au plecat imediat în ajutorul său. „L-am văzut îndreptîndu-se spre geamanduri, l-am fluierat, dar el şi-a continuat parcursul. A depăşit cu mult geamandurile şi apoi nu s-a mai putut întoarce la mal. Am intrat în apă după el şi am reuşit să-l scoatem”, a povestit Alexandru Radu, în vîrstă de 18 ani, unul dintre cei doi salvamari care au reuşit să salveze viaţa bărbatului. „Eu mă aflam în apă, în caiac. Cînd am auzit că Alexandru fluieră după cineva, m-am uitat în larg şi l-am văzut pe acest bărbat înotînd. Se afla la vreo 30 de metri distanţă de mine. Am vîslit repede pînă la el şi, împreună cu colegul meu, l-am condus la mal”, a declarat Cristian Mănăstireanu, de 23 de ani.