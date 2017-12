Contra-performanţă prin ordonanţă

Pedeliştii şi Traian Băsescu nu-şi mai dau rând să arunce cu pietre în USL pentru că adoptă legi prin Ordonanţă de Urgenţă. Şi asta în condiţiile în care Executivele PDL au câştigat, de departe, statutul de „Guvernele-Ordonanţă“. Pentru că a epuizat toate subiectele, preşedintele Traian Băsescu a declarat că Avocatul Poporului, singura instituţie care poate ataca Ordonanţele de Urgenţă la Curtea Constituţională, nu îşi face datoria şi este „un supus al puterii, nicidecum al poporului“. „De la instalarea Guvernului Ponta, s-au emis 80 de ordonanţe simple şi 105 Ordonanţe de Urgenţă, în total, 185 de ordonanţe, când ai o majoritate de 70% în Parlament. Asta arată că priorităţile acestor oameni sunt să scape de sub orice control“, a spus Traian Băsescu. Şeful statului a mai spus că instituţia condusă de Anastasiu Crişu „este parte a puterii politice, şi că degeaba se numeşte Avocatul Poporului“. Asta spune cel care a subjugat şi a subordonat interesului propriu instituţii precum Curtea Constituţională, Direcţia Naţională Anticorupţie ori Agenţia Naţională de Integritate. În replică, premierul Victor Ponta a declarat că Guvernul nu şi-a propus şi nici nu are vreo şansă să atingă numărul de Ordonanţe de Urgenţă emise de guvernele anterioare, iar anul viitor poate adopta mai puţine astfel de acte decât în acest an, dacă nu va mai exista un blocaj din partea preşedintelui. „În 2010, 2011, au fost 133, 126, noi avem 105 astăzi, dacă adoptăm încă două-trei. Oricum sunt multe, dar la anul putem să scădem chiar mult sub acest număr de ordonanţe. Oricum, repet, suntem sub numărul guvernelor anterioare şi asta e o îmbunătăţire absolut necesară şi importantă“, a spus Ponta, în şedinţa de guvern.