„Contre“ între FC Farul și Academia Farul

Încropită în doar câteva zile, după plecarea tuturor jucătorilor din sezonul trecut, FC Farul a disputat joi seară o nouă partidă de verificare, întâlnind, pe stadionul „Farul”, formația din Liga a V-a Sport Prim Oltina. Echipa pregătită de Mihai Guliu s-a impus clar, cu scorul de 7-2 (3-1), prin golurile marcate de Şicu 2, Halep 2, I. Lupu, Anca și Ciobanu. „A fost un meci de antrenament, împotriva unei echipe slăbuțe, dar și noi suntem destul de slăbuți”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral. FC Farul a început în următoarea formulă: Siminicianu - Dincă, Rusu, Anca, Bălan - C. Ciobanu, Șută - Șicu, Husein, Lupu - Caciandone. După pauză au mai evoluat: Gheorghete, Tase Halep, I. Păun, Pană, Costea, Ghenciu, Uzun şi Ştefu. Elevii lui Guliu vor susține un nou meci amical sâmbătă, de la ora 9.30, pe stadionul „SNC”, în compania juniorilor U17 de la ACS Performer.

La FC Farul au evoluat și patru jucători de la Academia Farul, însă Guliu a acuzat faptul că echipa mare nu primește cei mai buni juniori. „Academia Farul ne trimite cei mai slabi jucători. Acolo sunt câțiva copii buni, care ne pot ajuta să facem o echipă competitivă, dar nu vor să ni-i dea. Nu înțeleg de ce se întâmplă acest lucru, pentru că Academia a fost înființată pentru echipa mare. Ce vor face acești băieți când vor încheia junioratul?”, a declarat antrenorul grupării de pe litoral. „Noi am pus la dispoziție toți juniorii născuți în 1997, care au încheiat junioratul, dar în liga a treia sunt considerați juniori încă un an. Nu pot să dau juniori născuți în 1998 și 1999, pentru că Academia s-a înscris în Liga Elitelor și ar însemna să slăbesc echipa. Avem un contract de finanțare conform Legii 350, în care sunt stipulate niște obiective, iar dacă nu le îndeplinim se poate rezilia sau chiar să ni se ceară banii înapoi. În plus, cei mai buni dintre juniori au plecat la echipe din liga a treia și a patra, unde sunt plătiți. Astfel, Moldoveanu s-a dus la Axiopolis Cernavodă, L. Gheorghe, la CS Năvodari, iar Tătar, la ACS Performer”, a explicat Bogdan Chiriță, președintele Academiei Farul.

Citeşte şi:

Giani Nedelcu speră să evite falimentul

Serie de amicale pentru FC Farul

FC Farul s-a impus şi în amicalul cu Sparta Techirghiol