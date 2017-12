Conturile lui Radu Mazăre, sechestrate pentru datoriile Primăriei

După mulți ani în care s-a luptat cu regimul Băsescu, primarul Constanței, Radu Mazăre, a declarat, ieri, că i se face lehamite și că ar putea renunța la funcție. Picătura care a umplut paharul? În urmă cu trei zile i s-a pus sechestru pe trei conturi personale, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în contul unor amenzi judiciare aplicate Primăriei (!), în valoare de 700.000 lei, în diverse procese pe care instituția le-a avut sau le are cu cetățeni sau firme din Constanța. Prima reacție a lui Mazăre a fost contestarea măsurii. Chiar ieri, liderul administrației constănțene a remis un memorandum către ANAF, premier şi către Ministerul Finanțelor Publice în care explică faptul că, potrivit legislației, primarul este reprezentantul legal al autorității locale și nu al unei persoane fizice, motiv pentru care nu-i pot fi imputate lui sumele cu care instituția este datoare la bugetul de stat. Asta cu atât mai mult cu cât Radu Mazăre spune că nu are cunoștință despre toate procesele pe care le are Primăria și că de acest lucru se ocupă juriștii și avocații instituției.

DUBLĂ IMPUNERE, CU REPETIȚIE Primarul Constanței a explicat, ieri, că atitudinea afișată de ANAF este cu atât mai gravă cu cât nu este prima dată când instituția fiscală îi impută în nume personal sume pe care trebuie le plătească Primăria. „Acum aproape doi ani, mi-au fost blocate conturile pentru 500 de mii de lei. Desigur că am contestat și am arătat că în instanță nu se prezintă Radu Mazăre persoana particulară, ci Consiliul Local Municipal prin primar. ANAF a considerat că, dacă în dreptul lui Radu Mazăre este trecut CNP, trebuie să plătesc eu personal amenzile. Ne-am judecat și instanțele mi-au dat dreptate pentru că dacă Primăria câștigă un proces nu bag eu, Radu Mazăre, banii în buzunar, ci fondurile ajung la municipalitate. Au deblocat conturile pentru cei 500 mii de lei și acum mi-au pus poprire din nou pe conturi, pentru încă 700 mii de lei“, a declarat primarul.

DEZVĂLUIRI DURE El a dezvăluit că i-a ajuns la urechi o informație extrem de dură, care conexează acțiunea ANAF cu tăvălugul DNA la care este supus Mazăre de ani buni. „Cei de la ANAF au fost speriați de procurorii DNA că dacă nu-mi pun sechestru mie personal pe conturi li se vor face dosare penale. Având în vedere declarațiile Laurei Codruța Kovesi care spunea că dacă nu este executat sediul Antenei 3 încep dosarele penale, m-am gândit că există o legătură pe undeva“, a explicat Mazăre. La fel de inexplicabilă este şi dubla poprire: 80% din sumele imputate primarului au fost rechiziţionate şi de la Primărie. Cu alte cuvinte ANAF recuperează amenzile de două ori pentru o singură faptă și de la persoana fizică Mazăre și de la Primărie. Cine va plăti abuzul dacă primarul Radu Mazăre își va câștiga dreptatea în instanță? Noi toți pentru că, nu-i așa, despăgubirile pentru acest gen de abuzuri sunt plătite din banii noștri.

ANI CERE ȘI CHITANȚE PENTRU CHILOȚI Prigoana împotriva primarului nu se rezumă aici, conform afirmațiilor șefului administrației constănțene. Dacă am auzit de multe ori că persoanele bănuite de fraude trebuie să-și justifice veniturile, Radu Mazăre a adus în atenția opiniei publice o noutate. Agenția Națională de Integritate (ANI) i-a cerut să-și justifice... cheltuielile. „Dau explicații pentru avere de cinci ani. Acum mi-au cerut facturile de la mașinile pe care le-am luat și ce mai am eu în declarația de avere, dar mi-au cerut să le dau și documente care să justifice cheltuielile mele. Cele personale! Când am văzut, am rămas interzis. Vor chitanțe, bonuri de la restaurant, de la mall, de la chiloți... În ce țară polițienească trăim?“, s-a întrebat, retoric, Mazăre. El a evidențiat, totodată, că sunt probleme și cu numirea completelor de judecată, în condițiile în care conform legii „orice cetățean trebuie să fie judecat de un complet ales aleatoriu“. „Se trage la sorți primul complet, iar dacă acesta nu te mai judecă din diferite motive, următorul este... numit, din păcate. Este în contradicție cu legea! În această situație, eu, cetăţean, nu mai am încredere într-o judecată a unui complet asupra căruia poate plana suspiciunea unei comenzi politice“, a precizat Mazăre. El a arătat că ceea ce i s-a întâmplat lui Dan Voiculescu, condamnat de un complet numit de pe o zi pe alta, i se poate întâmpla oricui și că modul în care s-au derulat lucrurile în procesul fondatorului PC "seamănă de la o poștă a comandă politică și a aranjament“.

Expertize fără experți autorizați?

Despre normalitatea dintr-un stat de drept (sau lipsa ei) a vorbit primarul Constanței și când s-a referit la faptul că ar trebui prevăzut ca nicio presupusă infracțiune economică să nu fie judecată fără o expertiză realizată de un expert independent de pe lângă instanțele la care se judecă, comparând în acest fel dosarul său privind retrocedările cu cel al lui Voiculescu. „La mine, în dosarul retrocedărilor, de un an se face expertiza. Următorul pas este depunerea expertizei topografice, ceea ce înseamnă că s-au măsurat terenurile. Urmează să se facă expertiza geo, care să stabilească cum este terenul, după care să se facă expertiza de evaluare. Și asta pentru că nu poți să mă bagi în pușcărie pentru că niște funcționari ai DNA au scris că terenul nu valora 100 de euro, ci 300 de euro, în momentul în care s-a făcut o evaluare. E normal să se facă expertize, ceea ce se întâmplă la mine, și să fie cântărite de oameni de specialitate, nu de angajați ai DNA care scriu și plâng“, a declarat primarul Constanței.

Bani pentru "servicii" sunt. Pentru salvamari, nu!

În contexul prigoanei politice la care sunt supuși tot mai mulți români, dar mai ales în contextul în care rar se mai găsește câte un român al cărui telefon să nu fie ascultat ori a cărui viață să nu fie monitorizată îndeaproape, primarul Radu Mazăre a spus că nu este de acord ca DNA să aibă propriul serviciu secret: „România are de patru ori mai mulți oameni angajați în servicii decât Germania și o populație tot de patru ori mai mică. Și așa suntem urmăriți și hăituiți și se cheltuiesc sume enorme din bugetul statului pentru aceste sisteme represive și de urmărire. Nu mi se pare normal ca pe lângă cele existente (DGIPI, SIE, STS, SRI) să se mai înființeze încă un serviciu secret care să ne urmărească. Asta în condițiile în care țara are nevoie de bani pentru cu totul alte lucruri“, a precizat Mazăre. El a punctat că este extrem de ciudat că Guvernul nu are bani să plătească salvamarii care salvează vieți, dar alocă sume consistente pentru "serviciile" DNA. El a explicat din nou că plajele nu sunt în administrarea autorităților locale și că este firesc să nu se ocupe primăria de plata celor care salvează viețile.

„Nicușor a făcut multe lucruri bune“

În enumerarea atacurilor odioase pe care este nevoit să le îndure pentru a putea continua să trăiască în România, Mazăre amintit și cazul prietenului său, președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constanța, care a fost suspendat din funcție într-un dosar în care nu se face vinovat de vreun prejudiciu. „Nicușor este un om care a făcut foarte multe lucruri bune, lăsând la o parte spiritul lui vulcanic. A ajutat foarte mulți oameni care erau în situații grave, cum este a lui acum. Însă să fii bolnav de cancer și să te hăituiască în halul ăsta un sistem, este nedrept. Desigur că așa spune legea să fie suspendat, dar să fii cu un picior în groapă și să fii hăituit în același timp, să ți se ceară din două în două săptămâni arestarea, nu-i ușor... În astfel de momente ar trebui să ai o liniște interioară pentru a te vindeca“, a mai spus primarul.