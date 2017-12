Copii cu malformaţii grave, operați la Spitalul Județean Constanța

Medicii constănțeni ai Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) “Sf. Apostol Andrei” au continuat seria schimbului de experiență cu colegi din Germania și Austria, astfel că, în perioada 28 - 31 august, la unitatea sanitară au fost operați mai mulți copii cu malformații grave. Potrivit unui comunicat al SCJU, până pe 30 august au fost supuși intervențiilor chirurgicale 4 copii, iar pe 31 august au mai fost operați încă 2 copii. Intervenţiile chirurgicale au fost facilitate prin workshopul “Malformaţii congenital grave genitor - urinare şi digestive la copii”, care s-a desfășurat la SCJU şi care i-a avut ca lectori pe: prof. univ. dr. Thomas Boemens, Koln, Germania; dr. Mircia Ardelean, Salzburg, Austria, şi șeful Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a SCJU Constanța, prof. dr. Constantin Tica. “Am pregătit mai mulţi copii cu malformaţii grave din Constanţa şi ţară. De 12 ani operăm, prin această colaborare, copiii cu probleme grave de sănătate”, a declarat profesorul constănțean.

Workshopul “Malformaţii congenital grave genitor - urinare şi digestive la copii” a fost organizat de Clinica de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Facultatea de Medicină a Universității ”Ovidius” din Constanţa, Colegiul Medicilor din România, Asociaţia “Hope for the Nations - România” şi New Horizont Romania.

În ultimii ani, medicii constănțeni în colaborare cu colegi din Germania și Austria au operat zeci de copii. ”Au fost intervenții care n-ar fi fost posibile la noi, sau ar fi fost foarte scumpe dacă copiii ar fi fost deplasați în străinătate”, spunea, la ultimul workshop, profesorul constănțean. De exemplu, o singură intervenție este aproximativ 30.000 de euro, la care se adaugă și ziua de spitalizare. ”O zi de spitalizare la Salzburg, de exemplu, pentru secția de reanimare costă 1.000 de euro, iar o zi hotelieră pe secție costă 500 de euro. Este mai scump decât orice hotel din străinătate”, spunea în cadrul unei manifestări din anii trecuți șeful Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a SCJU.