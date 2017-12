Copiii din centrele de plasament, trataţi de medici britanici

O echipă de medici din Marea Britanie se află în Constanţa, unde vor opera, alături de medicii români, copiii cu afecţiuni cronice de natură ortopedică din instituţiile de plasament şi din familiile nevoiaşe. Intervenţiile chirurgucale vor avea loc, în perioada 1-8 noiembrie, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. „Această colaborare este rezultatul eforturilor comune făcute de Fundaţia FRODO (Foundation for the Relief of Disabled Orphans), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa şi SCJU”, a declarat purtătorul de cuvînt al DGASPC, Roxana Onea.