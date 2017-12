Copil cu ADHD, invitat de onoare la minister

Abandonul școlar este o problemă reală în școlile din România. Motivele pentru care copiii renunță la școală sunt nenumărate: situația materială precară, existența unor dizabilități sau proveniența lor din familii de rromi. Ministrul Educației Naționale (MEN), Remus Pricopie, a vizitat, zilele trecute, Școala Generală nr. 2 din Buzău. Aici s-a întâlnit cu mai mulți elevi şi părinți, dar și cu cadre didactice din unitatea de învățământ, pentru a discuta despre un program implementat de UNICEF în școală, cu scopul de a reduce absenteismul și abandonul școlar. Ministrul a stat de vorbă cu mama lui Tudor, elev în clasa a VII-a, diagnosticat cu ADHD (tulburare psihiatrică ce se manifestă prin imposibilitatea de concentrare). ”Am un singur copil, dar mi-a fost de ajuns. În proiectul implementat de UNICEF nu e vorba doar de copiii rromi, ci și de cei cu anumite afecțiuni, nu le pot spune dizabilități. Eu mă gândesc la copilul meu și nu pot spune că este un copil cu dizabilități, e un copil oarecum problemă, diagnosticat cu ADHD, cu probleme de adaptare, nu foarte mari, dar țin legătura foarte strâns cu școala”, a spus femeia. Ministrul a spus că nu vede nicio problemă la copilul diagnosticat cu ADHD. "Nu știu dacă îl știți pe Damian Drăghici, cântărețul. La un moment dat, am ascultat o intervenție de-a sa, el este mai degajat. Spunea că la școală i-au tot spus că e prost, că nu e în stare de nimic, că nu e în stare să stea în bancă. Pe la 18 ani a plecat în străinătate, acolo profesorii l-au văzut, l-au evaluat și așa oamenii au aflat că are un IQ strălucit. Tot el spune că îi dădeau cu linia peste mână pentru că scria cu stânga, dar el scria cu ambele mâini. În loc să-i cultive calitățile, i-au băgat în cap că e un copil cu probleme, deși el era cu nivel de inteligență deosebit. Mă aștept de la tine ca excesul de energie pe care-l ai să-l folosești constructiv", i-a spus ministrul lui Tudor. În spirit de glumă, Pricopie l-a întrebat pe copil câte geamuri a spart, mama elevului răspunzând imediat că acesta nu a spart niciunul. Femeia a fost însă imediat contrazisă de către băiat, care a răspuns: ”Ba da, am reușit să sparg un geam de la Primărie", ministrul replicând: "Îmi place de tine. Un băiat ca tine eu îl văd la minister. Te invit să vii la minister, să fii ministrul Educației pentru o zi". Copilul a răspuns că, în mod direct, ar spune că este o onoare, dar indirect, se îndoiește de seriozitatea ofertei.