Cozonacul tradițional românesc va ajunge în această perioadă pe aproape tot mapamondul, în țările UE, în SUA, Canada sau Noua Zeelandă, deoarece patiserii mizează pe o producție-record de peste 9 milioane și exporturi de peste un milion de cozonaci. ”Este un record în mod sigur pentru că ne-au ajutat mult și exportul, dar și creșterea pe plan intern a vânzărilor, ceea a adus o diminuare a importului de cozonaci favorabilă producătorilor români. Cred că o să o depășim milionul de cozonaci la export în perioada Sărbătorilor de Crăciun. Am luat legătura cu marii producători din patronat și toți au spus că sunt pe un trend de creștere a vânzărilor”, a declarat, pentru Agerpres, președintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase - ROMPAN (prima asociație constituită în România, în 1990), Aurel Popescu. Acesta a precizat că produsele românești de patiserie au trecut demult granițele UE, fiind apreciate și în țările arabe, SUA sau Noua Zeelandă. ”Am ajuns cu cozonacul românesc peste tot în lume, în SUA, Canada, țările UE, în țările arabe, Australia sau Noua Zeelandă. Intenția noastră a fost să mergem cu cozonacul românesc peste tot în lume unde sunt români, dar am văzut că prinde foarte bine. De exemplu, la Londra se vinde foarte bine englezilor inclusiv pâinea românească, pentru că acolo avem un membru al Rompan care a deschis o fabrică de pâine”, a spus acesta. Potrivit sursei citate, cele mai apreciate produse sunt cozonacii umpluți cu nucă și stafide, cei cu rahat, dar prinde foarte bine și cel cu ciocolată, cu cremă de lapte și pricomigdale sau cozonacul cu mac specific zonei Ardealului. ”Găsim variante ca, de fiecare sărbătoare, cel puțin de două ori pe an să venim cu sortimente noi pe piață. Cozonacul cu nucă este produsul cu cel mai mare volum al producției, dar și al vânzărilor, cu peste 70%. Bineînțeles ne-am gândit să-i realizăm, mai ales pe piața internă, într-o gamă diversificată de gramaj, astfel încât să ne îndreptăm către toate categoriile de populație, să aibă cozonac pe masă în ziua de Crăciun sau de Anul Nou”, a adăugat Popescu. Prețurile cozonacilor pleacă de la 3,50 lei, dar pot ajunge și până la 40 de lei, în funcție de gramaj și umplutură.