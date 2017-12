Crăciun de poveste în Orășel

A fost un decembrie magic în fiecare zi, dar mai ales în fiecare weekend, la Orășelul Copiilor, unde, de la Sfântul Nicolae, de când s-a deschis, Primăria Constanța a organizat spectacole complexe. Copiii și părinții, dar și tinerii, în general, s-au distrat până acum în serile de vineri, sâmbătă și duminică la concerte cu vedete locale și naționale, reprezentații de teatru pentru copii și reprezentații de muzică și dansuri populare. În cele trei weekend-uri de până acum au urcat pe scena din Orășel vedete și artiști precum Andreea Olariu, Corina, trupa Coco, Oana Radu, Anna Lesko, Mirela Pană și Cabaret Unique, trupa Maxim, What's Up și Alina Eremia.

Toți acești artiști și mulți alții au realizat o atmosferă de poveste. Corina a făcut un show incendiar de Moș Nicolae, la deschidere, urcând pe scenă în timpul unui foc de artificii. Anna Lesko a adus și ea un show original, cu dansatoare extrem de sexy și cu un carusel improvizat pe scenă. „Eu mă bucur că am fost invitată să cânt chiar la deschidere, am foarte multe de făcut luna aceasta și astfel mă bucur că am ajuns și la Constanța, la micuții de aici”, a spus Corina, după concertul ei.

Anna Lesko a fost și ea încântată de Orășel, în ciuda frigului, după show-ul incendiar din urmă cu zece zile. „Asta este atmosfera în aer liber, iarna… E şi frig, şi frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult să vin aici, la mare, chiar dacă e iarnă. Organizatorii au avut grijă să le ofere copiilor un spectacol pe cinste, la care sunt onorată că am participat”, a spus, atunci, Anna Lesko.

SPECTACOLE DE AJUN ȘI DE CRĂCIUN Orășelul Copiilor va mai fi gazda a încă două seri de spectacole, pe scena de lângă Monumentul Victoriei. Astfel, mâine seară, în Ajun, începând cu ora 18.00, trupa Suflețel va prezenta spectacolul „Stele Logostele“. Vor urma două reprezentații de teatru pentru copii cu Trupa Mică și un spectacol intitulat „În așteptarea lui Moș Crăciun”. La ora 20.00 este programat un nou foc de artificii, după care vor concerta Lidia Buble și Adrian Sînă. Joi seară, de Crăciun, la ora 18.00, este programat spectacolul pentru copii „A dispărut Moș Crăciun”, urmat de „Turneul Vocilor de Nea”. Chiar dacă acestea sunt ultimele spectacole anunțate să aibă loc pe scenă, distracția în Orășel continuă pentru toți copiii, până la Bobotează.