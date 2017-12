Creştere economică sub 1% în trimestrul I din 2009

Creşterea economică se va situa sub 1% în primul trimestru al acestui an, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea. Ministrul a mai subliniat faptul că România are nevoie de o consolidare fiscală, însă aceasta nu poate avea loc cînd veniturile \"sînt de 30-32% din PIB\". El a arătat că, pe termen scurt, cheltuielile curente ar trebui să fie acoperite doar din venituri, iar împrumuturile pe termen lung ar trebui să fie utilizate doar pentru creştere economică. Veniturile la bugetul general consolidat au totalizat 13,82 miliarde lei în ianuarie, în scădere cu 8,68% faţă de 15,13 miliarde lei în aceeaşi lună a anului anterior. În ianuarie, veniturile bugetului de stat, de 9,24 miliarde de lei, au acoperit în proporţie de 66% veniturile bugetului general consolidat, dar s-au plasat cu 8,04% sub valoarea din aceeaşi lună a anului precedent, cînd veniturile au fost de 10,05 miliarde de lei. Reamintim că Pogea a declarat, la începutul acestei săptămîni, că bugetul a înregistrat în ianuarie un nivel bun al încasărilor, care a reprezentat 94% din suma programată. Bugetul din 2009 este bazat pe o creştere economică prognozată de 2,5%, un deficit bugetar de 2% din PIB şi o rată a inflaţiei de 5%. Deficitul bugetar ar putea depăşi totuşi nivelul programat de 2% din PIB, doar în condiţiile în care vor fi efectuate cheltuieli suplimentare pentru investiţii publice, a precizat ministrul. \"Dacă va fi nevoie să depăşim acest deficit (2% din PIB - n.r.), acest lucru se va face pentru investiţia publică şi nimic altceva\", a afirmat Pogea. Ministrul a explicat că, în bugetul pe 2009, nu s-a stabilit un nivel al deficitului bugetar de 2,5% sau 3%, întrucît acesta ar fi fost greu finanţabil şi ar fi generat solicitări de creşteri salariale. \"Personal, cred că ar fi fost mai bine un deficit mai mare de 2% din PIB\", a spus Pogea.